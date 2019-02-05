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5 февраля 2019, 18:21



Система работы регионального оператора по вывозу твёрдых коммунальных отходов в Норильске отлаживается.

- С начала года от горожан поступило 36 жалоб на некачественную работу оператора, все они отработаны. Решена и проблема с вывозом мусора из Кайеркана. 160 из 229 муниципальных учреждений уже подали заявления на обслуживание в «РостТех». В министерство экологии и рационального природоиспользования Красноярского края направлена заявка на участие в программе по закупке дополнительного оборудования и мусорных контейнеров. Региональный оператор вывозит мусор регулярно, даже с территории тех предприятий, где договора ещё находятся в стадии рассмотрения. Таким образом сегодня Норильску, в отличие от некоторых других районов края, мусорный коллапс не грозит. Фото Ирины Яринской

Просмотров:261 Начальник управления городского хозяйства Константин Купреенко в ходе общегородской планёрки сообщил, что взаимодействие с оператором постепенно налаживается, хотя вопросы к ООО «РостТех» ещё остаются:- С начала года от горожан поступило 36 жалоб на некачественную работу оператора, все они отработаны. Решена и проблема с вывозом мусора из Кайеркана. 160 из 229 муниципальных учреждений уже подали заявления на обслуживание в «РостТех». В министерство экологии и рационального природоиспользования Красноярского края направлена заявка на участие в программе по закупке дополнительного оборудования и мусорных контейнеров. Региональный оператор вывозит мусор регулярно, даже с территории тех предприятий, где договора ещё находятся в стадии рассмотрения.Таким образом сегодня Норильску, в отличие от некоторых других районов края, мусорный коллапс не грозит.Фото Ирины Яринской