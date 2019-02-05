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5 февраля 2019, 18:22



С начала зимы с улиц Норильска вывезено более полумиллиона тонн снега.

Фото Владимира Макушкина

Просмотров:228 Так, из Центрального района города подрядчики вывезли 293 517 тонн снега, а с учётом Талнаха и Кайеркана - 544 212 тонн. Как заверил Олег Крист, начальник управления «Норильскавтодор», улицы и дворы города стараются очищать своевременно. «ИЛАН–Норильск» и ЦАТК работают практически круглосуточно. С восьми утра от 30 до 50 снегоочистителей выходят на свои участки. В первую очередь чистят проезжую часть, перекрёстки, тротуары, автобусные остановки, пешеходные переходы, спуски и подъёмы - всё, что необходимо для беспрепятственного проезда транспорта и движения пешеходов.Фото Владимира Макушкина