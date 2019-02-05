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5 февраля 2019, 18:26



Прощай, Новый год, - в Норильске начался демонтаж новогодних городков.

- В марте подрядчик передаст всю новогоднюю атрибутику нашему управлению, а на память о новогодних праздниках останутся ледяные фигуры, которые растают сами, - сообщила Наталья Юдина. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:234 Наталья Юдина, и. о. начальника управления капитальных ремонтов и строительства, рассказала, что все новогодние ёлки будут убраны с городских площадей к 15 февраля. С понедельника в городках снимают иллюминацию, в Кайеркане и Оганере разбирают ёлочные конструкции, скоро дойдёт очередь до Талнаха и Центрального района.- В марте подрядчик передаст всю новогоднюю атрибутику нашему управлению, а на память о новогодних праздниках останутся ледяные фигуры, которые растают сами, - сообщила Наталья Юдина.Фото Владимира Макушкина