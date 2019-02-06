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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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10:10 Эпидпорог по гриппу в Норильске не превышен, но расслабляться не стоит.
18:26 Прощай, Новый год, - в Норильске начался демонтаж новогодних городков.
18:22 С начала зимы с улиц Норильска вывезено более полумиллиона тонн снега.
18:21 Система работы регионального оператора по вывозу твёрдых коммунальных отходов в Норильске отлаживается.
17:51 Норильчане завершили игры третьего тура среди юношеских команд (до 16 лет) клубов Суперлиги.
17:22 С начала года собственники жилья почти всего Норильска перешли на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями (РСО) по предоставлению коммунальных услуг.
16:46 «Норильск-Дудинка-транзит» вновь мчится на помощь Владу Карасёву и дарит мальчику в день его рождения незабываемые моменты с друзьями.
16:36 Первый заместитель председателя Общественного совета при городской полиции проверил работу дежурной части ОМВД по Норильску.
16:01 Норильчане могут спать спокойно - количество преступлений с начала года неуклонно сокращается, с удовлетворением констатируют местные стражи порядка.
15:57 Норильчанка Оксана Паскарелова стала бронзовым призёром первенства Сибирского федерального округа по дзюдо.
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