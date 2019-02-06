Фото новости:

Эстафета огня 2019

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
6 февраля 2019, 10:10

Эпидпорог по гриппу в Норильске не превышен, но расслабляться не стоит.


Андрей Першин, начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске, сообщает:
- С начала года зарегистрировано 2496 случаев заболеваний острой респираторной инфекцией. Темп прироста составляет от восьми до 14%. И, хотя это сезонный подъем по ОРВИ, за неделю с 28 января по 4 февраля уровень заболеваемости составил 56,3% на десять тысяч населения, или 1015 случаев. Впрочем, это ниже эпидемического порога на 42,4%. В то же время был зафиксирован рост на 14,4% заболеваемости как в целом по городу, так и в разных возрастных группах.
По-прежнему основной группой риска остаются дети, особенно воспитанники детских садов и школьники. Поэтому всем руководителям дошкольных и учебных учреждений рекомендовано принять меры по профилактике ОРВИ и гриппа.
Прежде всего сделать своевременно прививки. Кстати, это необходимо не только детям, но и их родителям, особо стоит позаботиться о своем здоровье и людям пожилого возраста - в городе с вакциной проблем нет, на всех хватит. По словам главного санитарного врача Норильска, у нас процент привитого населения один из самых высоких в крае. И это благодаря следованию рекомендациям национального календаря прививок от гриппа.

Просмотров:75
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 6 февраля 2019 
10:10   Эпидпорог по гриппу в Норильске не превышен, но расслабляться не стоит.

 5 февраля 2019 
18:26   Прощай, Новый год, - в Норильске начался демонтаж новогодних городков. 18:22   С начала зимы с улиц Норильска вывезено более полумиллиона тонн снега.
18:21   Система работы регионального оператора по вывозу твёрдых коммунальных отходов в Норильске отлаживается. 17:51   Норильчане завершили игры третьего тура среди юношеских команд (до 16 лет) клубов Суперлиги.
17:22   С начала года собственники жилья почти всего Норильска перешли на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями (РСО) по предоставлению коммунальных услуг. 16:46   «Норильск-Дудинка-транзит» вновь мчится на помощь Владу Карасёву и дарит мальчику в день его рождения незабываемые моменты с друзьями.
16:36   Первый заместитель председателя Общественного совета при городской полиции проверил работу дежурной части ОМВД по Норильску. 16:01   Норильчане могут спать спокойно - количество преступлений с начала года неуклонно сокращается, с удовлетворением констатируют местные стражи порядка.
15:57   Норильчанка Оксана Паскарелова стала бронзовым призёром первенства Сибирского федерального округа по дзюдо. 15:26   Росстандарт будет последовательно вносить поправки в законодательство, которые отменят обязанность граждан следить за точностью показаний бытовых счетчиков.
13:56   Два призовых места привезли норильчане с первенства Сибирского федерального округа по тхэквондо среди юниоров 16-21 года, завершившегося в Барнауле. 13:13   В Музее Норильска началась выставочная акция-марафон «Красноярская палитра», посвящённая 85-летию Красноярского края и 80-летию музейного дела в Норильске.
13:03   В Норильске пройдёт открытый Кубок северных городов по волейболу среди женских команд. 12:06   Дополнительного выходного по случаю празднования Дня защитника Отечества в феврале не будет.
10:13   Волонтёры оценили степень готовности деревни Универсиады-2019 к приёму гостей.

 4 февраля 2019 
17:57   Норильская школьница Виктория Галай стала победительницей краевой олимпиады по технологии. 17:46   14 золотых медалей привезли норильчане с открытого краевого XXV турнира по боксу памяти мастера спорта СССР Виктора Крауса.
16:35   В Норильске прошла деловая игра по итогам проекта «Социальный портрет горожанина». 15:58   В Норильске начал работу сайт обратной связи с управляющими компаниями города. Специалисты уверяют: сайт оперативно проверяется, и жалобы устраняются в кратчайшие сроки.
14:22   В Норильске продолжаются игры по мини-футболу среди любительских команд зоны «Таймыр». 13:01   В России уменьшат размер дорожных знаков.
12:28   Общественные пространства – ключевая тема форума «Город – это мы!», который состоится в Норильске 15 февраля. 12:24   Норильских полицейских наградили за охрану общественного порядка.
12:20   Почта России выпустила марки, посвящённые Всемирной зимней Универсиаде в Красноярске. 10:06   7 февраля в 15.00 в Норильске пройдет первый Краеведческий диктант.

 1 февраля 2019 
18:07   Клуб норильских мастеров «Вернисаж» подготовил новую выставку «Февральские самоцветы». 18:01   В Норильске прошли традиционные учебно-тренировочные сборы с участием руководителей городской администрации и других учреждений и предприятий города.
17:41   Сегодня по всей России стартовал приём заявлений в первый класс, и продлится он до 1 июля. 17:37   Пятнадцать произведений в честь 15-летия хорового ансамбля «Благовест» прозвучит сегодня в городском концертном зале.
17:15   Людям, привлекающим несовершеннолетних к участию в митингах, грозит административное наказание. 16:48   В Норильске пройдёт смотр-конкурс на лучшую организацию работы по охране труда.
16:38   Агентство развития Норильска: «Мы развиваем ещё один инструмент поддержки индивидуальных предпринимателей, который действительно работает». 16:06   Федеральный проект «Парта Героя» продолжает свою работу в Норильске: эстафету приняла школа № 23.
15:53   Норильские школьницы стали призёрами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. 15:53   Красноярский край готовится к КЭФ-2019.
13:31   Ветераны-афганцы и члены семей погибших военнослужащих получат единовременную материальную помощь. 11:51   Публичная библиотека объявляет конкурс литературных проектов «Северный тревелог».
11:27   На Талнахской обогатительной фабрике появится новый вид футеровки. 10:18   Сегодня начался приём заявок на первый в 2019 году конкурс президентских грантов.

 31 января 2019 
18:27   Комплексный центр социального обслуживания населения приглашает всех желающих принять участие в стартовавшем марафоне «Февраль добрых дел». 18:13   Приём граждан по личным вопросам провёл председатель Норильского горсовета, руководитель общественной приёмной местного отделения «Единой России» Александр Пестряков.
17:53   В Норильске работает делегация представителей мэрии японского города Саппоро. На встрече с руководством Норильска обсуждались возможности ... 17:52   Девять норильских педагогов дали сегодня особенные открытые уроки: в городе проходит муниципальный этап общероссийского конкурса «Учитель года».
15:49   На оплату дороги из Норильска в отпуск и обратно теперь смогут рассчитывать и работники территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 14:39   Норильчан приглашают на традиционную «Лыжню России».
14:15   В рамках марафона «Спешите делать добро» к Международному дню книгодарения библиотека семейного чтения объявляет благотворительную акцию. 14:00   В школе № 16 при поддержке местного отделения «Боевого братства» состоялось открытие парты Героя.
13:59   «Связь поколений в здравоохранении» - в фотоконкурсе с таким названием могут принять участие все медики-фотолюбители Красноярья. 13:49   Минтруд РФ предлагает отменить медосмотры у офисных работников, поскольку работа за компьютером не относится к вредным и опасным условиям труда.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх