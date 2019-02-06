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6 февраля 2019, 10:10



Эпидпорог по гриппу в Норильске не превышен, но расслабляться не стоит.

- С начала года зарегистрировано 2496 случаев заболеваний острой респираторной инфекцией. Темп прироста составляет от восьми до 14%. И, хотя это сезонный подъем по ОРВИ, за неделю с 28 января по 4 февраля уровень заболеваемости составил 56,3% на десять тысяч населения, или 1015 случаев. Впрочем, это ниже эпидемического порога на 42,4%. В то же время был зафиксирован рост на 14,4% заболеваемости как в целом по городу, так и в разных возрастных группах. По-прежнему основной группой риска остаются дети, особенно воспитанники детских садов и школьники. Поэтому всем руководителям дошкольных и учебных учреждений рекомендовано принять меры по профилактике ОРВИ и гриппа. Прежде всего сделать своевременно прививки. Кстати, это необходимо не только детям, но и их родителям, особо стоит позаботиться о своем здоровье и людям пожилого возраста - в городе с вакциной проблем нет, на всех хватит. По словам главного санитарного врача Норильска, у нас процент привитого населения один из самых высоких в крае. И это благодаря следованию рекомендациям национального календаря прививок от гриппа.

Просмотров:75 Андрей Першин, начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в Норильске, сообщает:- С начала года зарегистрировано 2496 случаев заболеваний острой респираторной инфекцией. Темп прироста составляет от восьми до 14%. И, хотя это сезонный подъем по ОРВИ, за неделю с 28 января по 4 февраля уровень заболеваемости составил 56,3% на десять тысяч населения, или 1015 случаев. Впрочем, это ниже эпидемического порога на 42,4%. В то же время был зафиксирован рост на 14,4% заболеваемости как в целом по городу, так и в разных возрастных группах.По-прежнему основной группой риска остаются дети, особенно воспитанники детских садов и школьники. Поэтому всем руководителям дошкольных и учебных учреждений рекомендовано принять меры по профилактике ОРВИ и гриппа.Прежде всего сделать своевременно прививки. Кстати, это необходимо не только детям, но и их родителям, особо стоит позаботиться о своем здоровье и людям пожилого возраста - в городе с вакциной проблем нет, на всех хватит. По словам главного санитарного врача Норильска, у нас процент привитого населения один из самых высоких в крае. И это благодаря следованию рекомендациям национального календаря прививок от гриппа.