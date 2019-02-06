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6 февраля 2019, 13:36



9 и 10 февраля пройдёт 5-й Кубок города по армрестлингу.

Взвешивание спортсменов назначено на 12.30, старт соревнований в 13.00. На фото - афиша соревнований

Просмотров:258 Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 50 спортсменов, которые будут соревноваться в шести весовых категориях: 60, 70, 80, 90, 100 и 100+ кг. Так, в первый день состязаний спортсмены будут соревноваться на левую руку, на следующий день - на правую. Турнир пройдёт в зале стадиона «Заполярник». Вход для зрителей свободный.Взвешивание спортсменов назначено на 12.30, старт соревнований в 13.00.На фото - афиша соревнований