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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
10:18 В январе норильчанам возмещён ущерб за некачественные товары и услуги более чем на 400 тысяч рублей.
17:04 В Норильске выявили сильнейших дзюдоистов.
16:50 «Заполярная Правда» проведёт прямую линию с руководителем управления по спорту.
16:24 Авиакомпания NordStar открывает рейсы по новому направлению Норильск – Воронеж – Сочи.
15:55 Пятеро норильских педагогов участвуют сегодня в финальном туре муниципального этапа конкурса «Учитель года - 2019».
15:38 В Норильске летняя оздоровительная кампания для детей стартует 15 февраля: с этого дня родители могут получить бланки заявлений в выездные лагеря.
14:04 В рамках ежегодного форума социальных технологий «Город – это мы» в Норильске пройдёт спектакль «Путевые заметки Андрея Урганта о волонтёрах “Норникеля”».
13:58 С начала года пособия для семей с детьми увеличены.
13:48 Средние розничные цены на социально значимые продукты питания традиционно подросли – это сезонное повышение.
13:47 В первые дни нового года «Арктур» и «Таймырская топливная компания» «порадовали» норильских водителей очередным повышением цен на бензин.
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