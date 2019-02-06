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6 февраля 2019, 13:47



В первые дни нового года «Арктур» и «Таймырская топливная компания» «порадовали» норильских водителей очередным повышением цен на бензин.

Цены на нефтепродукты начали повышаться еще в конце прошлого года. Так, в октябре 2018 ООО «Арктур», завезя более дорогие нефтепродукты, соответственно, повысил цены и на все виды топлива, кроме АИ-98, а в ноябре цены повысились уже в связи с реализацией нового закупа. В январе же нового года бензин подорожал опять по уважительной причине - в связи с увеличением ставки НДС до 20 процентов. Примерно, такая же картина и у АО «Таймырская топливная компания»: в октябре 2018 цены выросли в связи с ростом фактических закупочных цен и предельно допустимой торговой надбавки, в ноябре – по этой же причине плюс в связи с переходом с дизельного топлива «Евро класс 2» на дизельное топливо «Евро класс 4». С нового года цена подскочила по причине увеличения ставки НДС до 20 процентов.

Просмотров:333 На общегородской планёрке Елена Сапожникова, начальник управления потребительского рынка и услуг, рассказала о состоянии розничных цен на бензин, дизельное топливо и продукты.Цены на нефтепродукты начали повышаться еще в конце прошлого года. Так, в октябре 2018 ООО «Арктур», завезя более дорогие нефтепродукты, соответственно, повысил цены и на все виды топлива, кроме АИ-98, а в ноябре цены повысились уже в связи с реализацией нового закупа. В январе же нового года бензин подорожал опять по уважительной причине - в связи с увеличением ставки НДС до 20 процентов.Примерно, такая же картина и у АО «Таймырская топливная компания»: в октябре 2018 цены выросли в связи с ростом фактических закупочных цен и предельно допустимой торговой надбавки, в ноябре – по этой же причине плюс в связи с переходом с дизельного топлива «Евро класс 2» на дизельное топливо «Евро класс 4». С нового года цена подскочила по причине увеличения ставки НДС до 20 процентов.