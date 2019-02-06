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6 февраля 2019, 13:48



Средние розничные цены на социально значимые продукты питания традиционно подросли – это сезонное повышение.

Ассортиментные изменения привели к колебанию средних розничных цен, естественно, в сторону увеличения на рис (5,0 процентов), макаронные изделия (2,4 процента), гречку (1,0 процент). А вот пшенка и мука пшеничная, наоборот, подешевели: на 0,4 и 0,2 процента, соответственно. Хотя по данным Росстата в целом по России средние розничные цены на пшено, наоборот, увеличились на 4,8 процента, а мука пшеничная высшего сорта стала дороже на 1,6 процента, рис и гречка на 0,8 и 0,6 соответственно, макаронные изделия – на 1,1 процента. Что касается мяса и колбасных изделий, то полукопченая колбаса подорожала примерно на 0,9 процента, а куриная тушка до пяти, зато подешевели свинина и баранина. В связи с ассортиментными изменениями выросли цены на молоко и молочную продукцию в пределах от одного до двух процентов: молоко и молочный напиток (1,7 процента), сыр твёрдый (1,4 процента) и масло животное (0,7 процента). Фото Владимира Макушкина

Просмотров:291 По данным управления потребительского рынка и услуг, на конец декабря прошлого года произошло незначительное подорожание картофеля, капусты и моркови – этот процесс носит сезонный характер, как и подорожание яиц. Зимой расходы на отопление и электричество возрастают, а куры несутся реже, значит, себестоимость яйца увеличивается. Поэтому в декабре продолжилось повышение средних розничных цен на яйцо куриное (5,3 процента).Ассортиментные изменения привели к колебанию средних розничных цен, естественно, в сторону увеличения на рис (5,0 процентов), макаронные изделия (2,4 процента), гречку (1,0 процент). А вот пшенка и мука пшеничная, наоборот, подешевели: на 0,4 и 0,2 процента, соответственно. Хотя по данным Росстата в целом по России средние розничные цены на пшено, наоборот, увеличились на 4,8 процента, а мука пшеничная высшего сорта стала дороже на 1,6 процента, рис и гречка на 0,8 и 0,6 соответственно, макаронные изделия – на 1,1 процента.Что касается мяса и колбасных изделий, то полукопченая колбаса подорожала примерно на 0,9 процента, а куриная тушка до пяти, зато подешевели свинина и баранина.В связи с ассортиментными изменениями выросли цены на молоко и молочную продукцию в пределах от одного до двух процентов: молоко и молочный напиток (1,7 процента), сыр твёрдый (1,4 процента) и масло животное (0,7 процента).Фото Владимира Макушкина