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6 февраля 2019, 13:58



С начала года пособия для семей с детьми увеличены.

Теперь размер пособия на ребёнка составляет 573 руб.; - повышенный размер пособия на ребёнка (на детей одиноких матерей, у которых оба родителя - инвалиды, из неполных семей, в которых родитель - инвалид, на детей из многодетных семей) – 802 руб.; - размер единовременного пособия при рождении одновременно двух и более детей - 97 170 руб.; - размер ежегодного пособия на ребёнка школьного возраста - 3054 руб.; - размер ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители – инвалиды, - 3181 руб.; - краевой материнский (семейный) капитал - 142 287 руб. Также в соответствии с Постановлением Правительства РФ с 1 февраля 2019 года проиндексированы базовые размеры государственных пособий: пособие по беременности и родам составило 5506,15 руб.; единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинском учреждении в ранние сроки беременности, - 1 179,88 руб.; единовременное пособие при рождении ребёнка - 31 463,51 руб.; ежемесячное пособие по уходу за первым ребёнком - 5899,41 руб., за вторым и последующими детьми - 11 798, 80 руб.; единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, - 49 825,75 руб.; ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, - 21 353,89 руб. Перерасчёт указанных мер социальной поддержки произведён автоматически, дополнительного обращения в управление социальной политики администрации города Норильска не требуется.

Просмотров:297 Законом Красноярского края «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» с начала января текущего года проиндексирована сумма социальной поддержки для семей с детьми.Теперь размер пособия на ребёнка составляет 573 руб.;- повышенный размер пособия на ребёнка (на детей одиноких матерей, у которых оба родителя - инвалиды, из неполных семей, в которых родитель - инвалид, на детей из многодетных семей) – 802 руб.;- размер единовременного пособия при рождении одновременно двух и более детей - 97 170 руб.;- размер ежегодного пособия на ребёнка школьного возраста - 3054 руб.;- размер ежемесячного пособия семьям, имеющим детей, в которых родители – инвалиды, - 3181 руб.;- краевой материнский (семейный) капитал - 142 287 руб.Также в соответствии с Постановлением Правительства РФ с 1 февраля 2019 года проиндексированы базовые размеры государственных пособий:пособие по беременности и родам составило 5506,15 руб.;единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинском учреждении в ранние сроки беременности, - 1 179,88 руб.;единовременное пособие при рождении ребёнка - 31 463,51 руб.;ежемесячное пособие по уходу за первым ребёнком - 5899,41 руб., за вторым и последующими детьми - 11 798, 80 руб.;единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, - 49 825,75 руб.;ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, - 21 353,89 руб.Перерасчёт указанных мер социальной поддержки произведён автоматически, дополнительного обращения в управление социальной политики администрации города Норильска не требуется.