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6 февраля 2019, 14:04



В рамках ежегодного форума социальных технологий «Город – это мы» в Норильске пройдёт спектакль «Путевые заметки Андрея Урганта о волонтёрах “Норникеля”».

К слову, в Москве этот спектакль с успехом прошёл 9 декабря. На собранные там средства волонтёры отремонтировали и благоустроили мончегорский приют для животных "Дом с хвостом". Их усилиями на территории появился вольер и скважина с чистой питьевой водой. В стенах приюта больше не гуляет ветер и не капает с крыши, а его обитатели больше не одиноки: с ними гуляют, играют, а самое главное - их любят. Норильскому приюту «Даря надежду» сегодня остро нужны средства на закупку кормов и на восстановление перемерзшей системы ТВС, из-за чего воду для животных приходится привозить в канистрах. Спектакль «Путевые заметки Андрея Урганта о волонтёрах “Норникеля”» — кульминация ежегодного экомарафона «ПонесЛось!», главного волонтёрского проекта компании. В основе сюжета — реальные волонтёрские проекты и истории. Участники программы корпоративного волонтёрства «Комбинат добра» помогают всем нуждающимся и стараются сделать окружающий мир чище. Поэтому история приюта «Дом с хвостом» — лишь одна из десятка миниатюр, показанных на театральной сцене. История больничных клоунов — щемящая и очень красивая миниатюра без слов — одна из самых сильных. Обо всём этом волонтёры расскажут сами, а поможет им в этом актёр Андрей Ургант, который объездил вместе с ними полстраны и написал об этом свои путевые заметки. В Норильске спектакль пройдёт 15 февраля во Дворце культуры комбината, Ленинский пр., 9. Сбор гостей в 17.30. Билеты можно приобрести на сайте: https://kombinatdobra.ru/ Фото предоставлено пресс-службой "Норникеля"

Просмотров:292 Это благотворительный спектакль, посвящённый волонтёрскому движению «Комбинат добра». Все средства от проданных в Норильске билетов пойдут на поддержку благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду».К слову, в Москве этот спектакль с успехом прошёл 9 декабря. На собранные там средства волонтёры отремонтировали и благоустроили мончегорский приют для животных "Дом с хвостом". Их усилиями на территории появился вольер и скважина с чистой питьевой водой. В стенах приюта больше не гуляет ветер и не капает с крыши, а его обитатели больше не одиноки: с ними гуляют, играют, а самое главное - их любят. Норильскому приюту «Даря надежду» сегодня остро нужны средства на закупку кормов и на восстановление перемерзшей системы ТВС, из-за чего воду для животных приходится привозить в канистрах.Спектакль «Путевые заметки Андрея Урганта о волонтёрах “Норникеля”» — кульминация ежегодного экомарафона «ПонесЛось!», главного волонтёрского проекта компании. В основе сюжета — реальные волонтёрские проекты и истории. Участники программы корпоративного волонтёрства «Комбинат добра» помогают всем нуждающимся и стараются сделать окружающий мир чище. Поэтому история приюта «Дом с хвостом» — лишь одна из десятка миниатюр, показанных на театральной сцене. История больничных клоунов — щемящая и очень красивая миниатюра без слов — одна из самых сильных. Обо всём этом волонтёры расскажут сами, а поможет им в этом актёр Андрей Ургант, который объездил вместе с ними полстраны и написал об этом свои путевые заметки.В Норильске спектакль пройдёт 15 февраля во Дворце культуры комбината, Ленинский пр., 9. Сбор гостей в 17.30.Билеты можно приобрести на сайте: https://kombinatdobra.ru/Фото предоставлено пресс-службой "Норникеля"