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6 февраля 2019, 15:38



В Норильске летняя оздоровительная кампания для детей стартует 15 февраля: с этого дня родители могут получить бланки заявлений в выездные лагеря.

Тем не менее социальные педагоги школ начнут выдачу бланков заявлений в выездные лагеря с 15 февраля. Управление образования начнёт приём документов с 22 февраля. Таким образом у родителей будет неделя на то, чтобы подготовить необходимый пакет: заявление, копию свидетельства о рождении ребёнка, характеристику от классного руководителя. Фото из архива "Заполярной правды"

Просмотров:284 По традиции из Норильска на материк от управления образования отправятся отдыхать 400 школьников: 200 детей поедут в Анапу и 200 – на юг Красноярского края. Пока договоры с детскими оздоровительными учреждениями находятся на стадии заключения.Тем не менее социальные педагоги школ начнут выдачу бланков заявлений в выездные лагеря с 15 февраля. Управление образования начнёт приём документов с 22 февраля. Таким образом у родителей будет неделя на то, чтобы подготовить необходимый пакет: заявление, копию свидетельства о рождении ребёнка, характеристику от классного руководителя.Фото из архива "Заполярной правды"