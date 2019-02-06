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6 февраля 2019, 15:55



Пятеро норильских педагогов участвуют сегодня в финальном туре муниципального этапа конкурса «Учитель года - 2019».

Пятеро финалистов встречаются на завершающем конкурсном мероприятии под названием «Мастер-класс» - для этого в актовый зал гимназии № 1 приглашены заинтересованные педагоги всех школ Норильска. Регламент каждого выступления, в котором учитель продемонстрирует свой инновационный профессиональный опыт, - 25 минут плюс 5 минут для ответов на вопросы жюри. Итак, за звание абсолютного победителя муниципального этапа «Учителя года» борются сегодня Елена Горецкая, школа № 39, учитель начальных классов; Елена Разглядная, учитель математики из школы № 41; физрук из школы № 14 Виктор Сильченко; Елена Чалова, биолог гимназии № 1, Алина Черкасова, учитель английского языка школы № 36. Согласно положению о проведении конкурса, к мастер-классу допускаются конкурсанты, набравшие на этапе «Учебное задание» не менее 75% баллов от максимально возможных. Как обычно, не только абсолютный победитель, но и наиболее достойные педагоги из числа финалистов поедут защищать честь Норильска на краевом этапе состязания «Учитель года - 2019» в Красноярск, а после, если повезёт, то и в Москву - на федеральный уровень. Фото с открытого урока Марины Хорошевской

Просмотров:267 Напомним, за звание лучшего учителя в этом году начинали бороться 20 норильских педагогов, из них к этапу под названием «Учебное занятие» подошли девять. Открытый урок они давали 31 января на базе 20-й школы в Талнахе.Пятеро финалистов встречаются на завершающем конкурсном мероприятии под названием «Мастер-класс» - для этого в актовый зал гимназии № 1 приглашены заинтересованные педагоги всех школ Норильска. Регламент каждого выступления, в котором учитель продемонстрирует свой инновационный профессиональный опыт, - 25 минут плюс 5 минут для ответов на вопросы жюри.Итак, за звание абсолютного победителя муниципального этапа «Учителя года» борются сегодня Елена Горецкая, школа № 39, учитель начальных классов; Елена Разглядная, учитель математики из школы № 41; физрук из школы № 14 Виктор Сильченко; Елена Чалова, биолог гимназии № 1, Алина Черкасова, учитель английского языка школы № 36.Согласно положению о проведении конкурса, к мастер-классу допускаются конкурсанты, набравшие на этапе «Учебное задание» не менее 75% баллов от максимально возможных.Как обычно, не только абсолютный победитель, но и наиболее достойные педагоги из числа финалистов поедут защищать честь Норильска на краевом этапе состязания «Учитель года - 2019» в Красноярск, а после, если повезёт, то и в Москву - на федеральный уровень.Фото с открытого урока Марины Хорошевской