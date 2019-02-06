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6 февраля 2019, 16:24



Авиакомпания NordStar открывает рейсы по новому направлению Норильск – Воронеж – Сочи.

Вместе с покупкой авиабилета до Воронежа в билетных агентствах можно оформить билеты на междугородные автобусные рейсы с удобными короткими стыковками из аэропорта Воронежа в Липецк, Курск, Белгород, Тамбов и Старый Оскол.

Просмотров:350 Рейсы начнут выполняться с 29 апреля самолётами Boeing 737-800 один раз в неделю по понедельникам. Вылет из Норильска в 13.45, прилет в Воронеж в 14.55 местного времени, далее вылет из Воронежа в 15.55, прибытие в аэропорт Сочи в 17.55. Вылет обратного рейса из Сочи в 18.55, прибытие в Воронеж в 20.55, далее вылет из Воронежа в 21.55 и прибытие в аэропорт «Норильск» в 06.45 следующих суток.Вместе с покупкой авиабилета до Воронежа в билетных агентствах можно оформить билеты на междугородные автобусные рейсы с удобными короткими стыковками из аэропорта Воронежа в Липецк, Курск, Белгород, Тамбов и Старый Оскол.