Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 февраля 2019, 16:50



«Заполярная Правда» проведёт прямую линию с руководителем управления по спорту.

Свои вопросы можно оставлять по телефонам: 34-35-96, 34-30-73; задать их лично во время прямой линии можно по номеру 34-34-80.

Просмотров:246 15 февраля с 15.00 до 16.00 гостем прямой линии станет Михаил Голуб, начальник управления по спорту администрации Норильска. Он расскажет о спортивной жизни города, проблемах и перспективах отрасли.Свои вопросы можно оставлять по телефонам: 34-35-96, 34-30-73; задать их лично во время прямой линии можно по номеру 34-34-80.