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6 февраля 2019, 17:04



В Норильске выявили сильнейших дзюдоистов.

В неофициальном командном зачёте первое место досталось кайерканцам, вторыми стали дзюдоисты Центрального района, третьими – талнахцы. «Турнир прошёл на хорошем уровне, участники показали яркую, техничную и принципиальную борьбу. Но самое главное - обошлось без травм», - отметил главный судья соревнований Данис Манашов. В следующий раз на городском уровне норильские дзюдоисты померятся силами 16 февраля во Дворце спорта «Арктика». Фото Елены Худановой

Просмотров:253 Соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества, прошли в спортивной школе № 5. В них приняли участие более 130 человек – юноши и девушки, которые разыграли 28 комплектов наград.В неофициальном командном зачёте первое место досталось кайерканцам, вторыми стали дзюдоисты Центрального района, третьими – талнахцы.«Турнир прошёл на хорошем уровне, участники показали яркую, техничную и принципиальную борьбу. Но самое главное - обошлось без травм», - отметил главный судья соревнований Данис Манашов.В следующий раз на городском уровне норильские дзюдоисты померятся силами 16 февраля во Дворце спорта «Арктика».Фото Елены Худановой