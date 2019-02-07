Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 февраля 2019, 10:18



В январе норильчанам возмещён ущерб за некачественные товары и услуги более чем на 400 тысяч рублей.

По поступившим обращениям специалистами УПРиУ дано 68 консультаций, оказана помощь в составлении 21 претензии, подготовлено три проекта исковых заявлений в суд. В итоге потребителям был возмещён ущерб на сумму 426 292 руб. Напомним, консультирование граждан по защите их прав, помощь в составлении претензий и исковых заявлений оказывается специалистами управления потребительского рынка и услуг бесплатно. Консультацию по вопросу защиты прав потребителей можно получить ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. Справки по телефонам: Центральный район – 43-71-94, Талнах – 43-71-95, Кайеркан – 43-71-97. Информацию о деятельности УПРиУ по защите прав потребителей, а также другую информацию, касающуюся потребительского рынка и услуг, можно найти на сайте http://www.upriu.ru.

Просмотров:64 В январе этого года в управление потребительского рынка и услуг администрации города обратились 92 горожанина. Из этих людей пятеро - индивидуальные предприниматели с вопросами, касающимися действующего законодательства, и 87 норильчан - с претензиями на товары и услуги ненадлежащего качества.По поступившим обращениям специалистами УПРиУ дано 68 консультаций, оказана помощь в составлении 21 претензии, подготовлено три проекта исковых заявлений в суд.В итоге потребителям был возмещён ущерб на сумму 426 292 руб.Напомним, консультирование граждан по защите их прав, помощь в составлении претензий и исковых заявлений оказывается специалистами управления потребительского рынка и услуг бесплатно.Консультацию по вопросу защиты прав потребителей можно получить ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. Справки по телефонам:Центральный район – 43-71-94, Талнах – 43-71-95,Кайеркан – 43-71-97.Информацию о деятельности УПРиУ по защите прав потребителей, а также другую информацию, касающуюся потребительского рынка и услуг, можно найти на сайте http://www.upriu.ru.