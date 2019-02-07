Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 февраля 2019, 12:00



В ночь с 8 на 9 февраля планируется отключение интернета.

Время проведения работ выбрано с учётом наименьшей загрузки канала. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:329 ООО «Единство» сообщает, что профилактические работы пройдут 9 февраля с 00.00 до 08.30 по норильскому времени. Это делается для повышения «отказоустойчивости линии связи» - формулирует «Единство». При этом 00.00 до 4.00 интернет будет не доступен, а с 04.00 до 8.30 возможны кратковременные перерывы связи (не более 20 минут).Время проведения работ выбрано с учётом наименьшей загрузки канала.Фото Владимира Макушкина