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7 февраля 2019, 12:17



В Норильске вышел сборник стихов в память о геологе и поэте Геннадии Легезине.

На вечере памяти коллеги по геологическому делу и товарищи по перу рассказали о маршрутах и изысканиях Геннадия Легезина на Таймыре, о его увлечении поэзией, спели немало песен, которые он любил. На памятной выставке представили образцы пород, подаренные в своё время музею литобъединеия «Водолей». Геннадий Легезин после 30 лет работы на Таймыре уехал на материк. Его не стало в сентябре минувшего года на 60-м году жизни. Он считал геологию творческой профессией, впечатления от сотен километров пройденных маршрутов и свою любовь к Арктике, и её людям он оставил навсегда в строках замечательных стихов. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:244 Презентация сборника «До горизонта белые снега» состоялась вчера, 6 февраля, в публичной библиотеке. Книгу издали на средства друзей автора – Союза писателей Таймыра, норильских геологов и членов литературного объединения «Водолей».На вечере памяти коллеги по геологическому делу и товарищи по перу рассказали о маршрутах и изысканиях Геннадия Легезина на Таймыре, о его увлечении поэзией, спели немало песен, которые он любил. На памятной выставке представили образцы пород, подаренные в своё время музею литобъединеия «Водолей».Геннадий Легезин после 30 лет работы на Таймыре уехал на материк. Его не стало в сентябре минувшего года на 60-м году жизни. Он считал геологию творческой профессией, впечатления от сотен километров пройденных маршрутов и свою любовь к Арктике, и её людям он оставил навсегда в строках замечательных стихов.Фото Ирины Даниленко