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7 февраля 2019, 12:45



Проект «Мировое искусство на большом экране»: фильм-спектакль «Франкенштейн: Ли Миллер».

В январе норильчане увидели первую версию постановки Дэнни Бойла «Франкенштейн: Камбербэтч» на сцене Королевского Национального театра, где Бенедикт Камбербэтч исполняет, как понятно из названия, роль Франкенштейна, а Джонни Ли Миллер виртуозно играет монстра. Уникальная особенность в том, что у этого спектакля есть две версии, где актёры меняются ролями. За счёт этого нестандартного подхода Бойл создаёт стереоэффект сценической правды, отменяя её однозначность и показывая, что в истории нет добра и зла в чистом виде, а есть герои, которые совершают как хорошие, так и плохие поступки. 22 февраля кинотеатр «Родина» предлагает зрителям посмотреть второй вариант постановки «Франкенштейн: Ли Миллер».

Просмотров:237 Лучшие образцы музыкального, хореографического искусства, фильмы-выставки демонстрируются кинокомплексом «Родина» в рамках проекта «Мировое искусство на большом экране». Показы проходят каждую последнюю пятницу месяца единственным сеансом.В январе норильчане увидели первую версию постановки Дэнни Бойла «Франкенштейн: Камбербэтч» на сцене Королевского Национального театра, где Бенедикт Камбербэтч исполняет, как понятно из названия, роль Франкенштейна, а Джонни Ли Миллер виртуозно играет монстра. Уникальная особенность в том, что у этого спектакля есть две версии, где актёры меняются ролями. За счёт этого нестандартного подхода Бойл создаёт стереоэффект сценической правды, отменяя её однозначность и показывая, что в истории нет добра и зла в чистом виде, а есть герои, которые совершают как хорошие, так и плохие поступки.22 февраля кинотеатр «Родина» предлагает зрителям посмотреть второй вариант постановки «Франкенштейн: Ли Миллер».