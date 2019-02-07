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7 февраля 2019, 13:45



МФК «Норильский никель» подписал контракт с бразильцем Родриго Барбазо до Прадо.

В стане норильчан сообщили, что Родригиньо уже приступил к тренировкам. Бразилец будет выступать под 77-м игровым номером. Фото mfcnornik.ru

Просмотров:250 29-летний универсал, более известный как Родригиньо, ранее выступал за бразильские клубы «Сан-Мигел футзал», «Фос футзал», «Фос Катаратас футзал», «Каскавел футзал» и «Пато футзал». В составе последнего он в прошлом сезоне завоевал титул чемпиона и обладателя Кубка Бразилии.В стане норильчан сообщили, что Родригиньо уже приступил к тренировкам. Бразилец будет выступать под 77-м игровым номером.Фото mfcnornik.ru