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7 февраля 2019, 14:30



Огонь зимней Универсиады - 2019 приближается к Красноярску. В субботу его встретит Канск.

Общая протяжённость путешествия огня в Канске – 2700 метров. Маршрут участников эстафеты украсят виды на сосновый бор, который является памятником природы, Канский драматический театр, Выставочный зал и Триумфальную арку, возведённую 12 лет назад к 370-летнему юбилею города. А в преддверии Универсиады на маршруты Красноярска выйдут электрички нового поколения: на железнодорожном вокзале города прошла презентация поездов серии ЭП3Д. Пока они работают в тестовом режиме. Во время Универсиады для обслуживания пассажиров на внутригородских линиях будет задействовано 22 состава, в том числе и эти шесть новых электропоездов. На фото - факелоносцы Норильска Наталья Коростелева и Николай Уткин Фото Владимира Макушкина

Просмотров:226 9 февраля этап Эстафеты огня XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года состоится в Канске. Факелоносцы Студенческих игр стартуют в 12.00 на стадионе «Текстильщик». Завершится эстафета около городского Дома культуры, где будет зажжена городская чаша огня.Общая протяжённость путешествия огня в Канске – 2700 метров. Маршрут участников эстафеты украсят виды на сосновый бор, который является памятником природы, Канский драматический театр, Выставочный зал и Триумфальную арку, возведённую 12 лет назад к 370-летнему юбилею города.А в преддверии Универсиады на маршруты Красноярска выйдут электрички нового поколения: на железнодорожном вокзале города прошла презентация поездов серии ЭП3Д. Пока они работают в тестовом режиме. Во время Универсиады для обслуживания пассажиров на внутригородских линиях будет задействовано 22 состава, в том числе и эти шесть новых электропоездов.На фото - факелоносцы Норильска Наталья Коростелева и Николай УткинФото Владимира Макушкина