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7 февраля 2019, 14:48



Прямые платежи – кому жаловаться на плохую работу? Специалисты комментируют нюансы взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.

Как рассказала Наталья Авраменко, руководитель территориального подразделения по Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому району службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, требования Правил предоставления коммунальных услуг ввели в обязанность ресурсоснабжающей организации следующие действия: - принимать сообщения потребителей о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества; - организовывать и проводить проверку такого факта с составлением соответствующего акта проверки; - вести учёт жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) потребителей на качество предоставления коммунальных услуг, учёт сроков и результатов их рассмотрения и исполнения. В течение трёх рабочих дней со дня получения жалобы направлять потребителю ответ о её удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа. АО «НТЭК» также обязана информировать потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества; о дате проведения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг (не позднее чем за 10 рабочих дней до его начала). Помимо этого компания готова согласовать с потребителем устно время доступа в квартиру собственника для проведения необходимых работ либо направить ему письменное уведомление о проведении плановых работ внутри помещения не позднее чем за три рабочих дня до начала работ. Подробнее о работе АО "НТЭК" на сайте www.oao-ntek.ru Фото Ирины Яринской

Просмотров:256 Напомним, с января почти вся территория Норильска перешла на новую схему взаимодействия с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, которые на территории представляет компания АО «НТЭК».Как рассказала Наталья Авраменко, руководитель территориального подразделения по Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому району службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, требования Правил предоставления коммунальных услуг ввели в обязанность ресурсоснабжающей организации следующие действия:- принимать сообщения потребителей о факте предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества;- организовывать и проводить проверку такого факта с составлением соответствующего акта проверки;- вести учёт жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) потребителей на качество предоставления коммунальных услуг, учёт сроков и результатов их рассмотрения и исполнения. В течение трёх рабочих дней со дня получения жалобы направлять потребителю ответ о её удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа.АО «НТЭК» также обязана информировать потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества; о дате проведения планового перерыва в предоставлении коммунальных услуг (не позднее чем за 10 рабочих дней до его начала).Помимо этого компания готова согласовать с потребителем устно время доступа в квартиру собственника для проведения необходимых работ либо направить ему письменное уведомление о проведении плановых работ внутри помещения не позднее чем за три рабочих дня до начала работ.Подробнее о работе АО "НТЭК" на сайте www.oao-ntek.ruФото Ирины Яринской