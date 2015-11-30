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7 февраля 2019, 15:09



«Лыжня России» в Норильске переносится.

Массовый лыжный забег пройдёт на базе отдыха «Оль-Гуль». Программа проведения: - 9.30-11.15 - регистрация участников; - 11.45-12.00 - официальная церемония открытия; - 12.05 - старт на дистанции 2,5 км и 5 км; - 12.15 - старт VIP-забега на 2019 метров; - 13.30-14.00 - награждение победителей и призёров, официальная церемония закрытия. На территории Норильска «Лыжня России» проводится с 2013 года. Её основная цель – привлечение горожан к занятиям физической культурой и пропаганда здорового образа жизни. Принять участие в забеге может каждый желающий при наличии врачебного допуска. Для лиц старше 18 лет достаточной личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за своё здоровье. В случае переноса мероприятия в связи с неблагоприятными погодными условиями информация будет сообщена дополнительно. Фото с забега "Лыжня России-2018" Фото Ирины Яринской

Просмотров:262 В связи с неблагоприятными погодными условиями Всероссийская спортивная акция состоится не в предстоящую субботу, как это было запланировано ранее, а 16 февраля.Массовый лыжный забег пройдёт на базе отдыха «Оль-Гуль».Программа проведения:- 9.30-11.15 - регистрация участников;- 11.45-12.00 - официальная церемония открытия;- 12.05 - старт на дистанции 2,5 км и 5 км;- 12.15 - старт VIP-забега на 2019 метров;- 13.30-14.00 - награждение победителей и призёров, официальная церемония закрытия.На территории Норильска «Лыжня России» проводится с 2013 года. Её основная цель – привлечение горожан к занятиям физической культурой и пропаганда здорового образа жизни. Принять участие в забеге может каждый желающий при наличии врачебного допуска. Для лиц старше 18 лет достаточной личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за своё здоровье.В случае переноса мероприятия в связи с неблагоприятными погодными условиями информация будет сообщена дополнительно.Фото с забега "Лыжня России-2018"Фото Ирины Яринской