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7 февраля 2019, 15:44



В Норильске в эти минуты проходит первый краеведческий диктант.

Принять участие в сетевой акции мог любой желающий, диктант проходит на четырех площадках Норильска: в публичной библиотеке, в Талнахской городской, в библиотеках № 1 и № 10. Согласно регистрации, диктант в «публичке» пишет 31 норильчанин, 48 человек - в Талнахе и 28 - по Кайеркану В ближайшие дни работы будут проверены, и участники, которые наберут больше трёх баллов (оценка ведётся по пятибалльной шкале), будут награждены дипломами, остальные получат сертификаты. Фото Ирины Яринской

Просмотров:217 Он посвящён 95-летию члена Союза писателей России Виктора Астафьева и 85-летию образования Красноярского края. Идея акции принадлежит библиотечной системе Дивногорска, к которой присоединился и Норильск. Главная задача акции, говорят сотрудники норильской публичной библиотеки – повысить интерес к творчеству Виктора Астафьева, а кого-то, возможно, только познакомить с его произведениями. Этим объясняется, что текст для проведения диктанта был известен заранее - это отрывок из повести Астафьева «Звездопад».Принять участие в сетевой акции мог любой желающий, диктант проходит на четырех площадках Норильска: в публичной библиотеке, в Талнахской городской, в библиотеках № 1 и № 10. Согласно регистрации, диктант в «публичке» пишет 31 норильчанин, 48 человек - в Талнахе и 28 - по КайеркануВ ближайшие дни работы будут проверены, и участники, которые наберут больше трёх баллов (оценка ведётся по пятибалльной шкале), будут награждены дипломами, остальные получат сертификаты.Фото Ирины Яринской