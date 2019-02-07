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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:38 Эстафету Всероссийской акции «Парта Героя» приняла 30-я школа, где теперь открыта парта Виктора Захарченко.
17:16 Новая структура для решения проблем северных территорий: при СФУ создан департамент комплексного изучения Арктики.
16:39 Все на ярмарку «Подарошная» - за подарками любимым.
16:18 В память о воинах-афганцах в Норильске проходит «Февральский марафон».
15:44 В Норильске в эти минуты проходит первый краеведческий диктант.
15:09 «Лыжня России» в Норильске переносится.
14:48 Прямые платежи – кому жаловаться на плохую работу? Специалисты комментируют нюансы взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями.
14:30 Огонь зимней Универсиады - 2019 приближается к Красноярску. В субботу его встретит Канск.
13:45 МФК «Норильский никель» подписал контракт с бразильцем Родриго Барбазо до Прадо.
12:45 Проект «Мировое искусство на большом экране»: фильм-спектакль «Франкенштейн: Ли Миллер».
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