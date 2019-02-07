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7 февраля 2019, 16:18



В память о воинах-афганцах в Норильске проходит «Февральский марафон».

Ветераны рассказали ребятам об истории вывода советских войск из Афганистана, который согласно Женевским соглашениям начался 15 мая 1988 года, а завершился 15 февраля 1989 года. Эта заключительная операция постоянно подвергалась атакам со стороны моджахедов. Участником тех событий был и известный ветеран, сегодня - депутат Норильского горсовета и председатель Совета ветеранов ВОВ Владимир Шабурин, который в августе 1988 года вместе с боевыми товарищами пересёк афгано-советскую границу по мосту Дружбы через реку Амударья. Рассказали ребятам и о военных событиях в Чечне, когда 29 февраля 2000 года воины-десантники 6-й роты ВДВ ценой своей жизни отстояли высоту и не пропустили чеченских боевиков. Школьники примерили на себя военную амуницию тех лет, которая хранится в музее «Боевого братства». По традиции участники встречи почтили минутой молчания память воинов, погибших в Афганской войне. Фото из архива "Боевого братства"

Просмотров:217 Серия мероприятий посвящена 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Открыла цикл встреча школьников с членами Норильского отделения КРО ВООВ «Боевое братство» в библиотеке семейного чтения на Солнечном проезде, 2.Ветераны рассказали ребятам об истории вывода советских войск из Афганистана, который согласно Женевским соглашениям начался 15 мая 1988 года, а завершился 15 февраля 1989 года. Эта заключительная операция постоянно подвергалась атакам со стороны моджахедов.Участником тех событий был и известный ветеран, сегодня - депутат Норильского горсовета и председатель Совета ветеранов ВОВ Владимир Шабурин, который в августе 1988 года вместе с боевыми товарищами пересёк афгано-советскую границу по мосту Дружбы через реку Амударья.Рассказали ребятам и о военных событиях в Чечне, когда 29 февраля 2000 года воины-десантники 6-й роты ВДВ ценой своей жизни отстояли высоту и не пропустили чеченских боевиков. Школьники примерили на себя военную амуницию тех лет, которая хранится в музее «Боевого братства». По традиции участники встречи почтили минутой молчания память воинов, погибших в Афганской войне.Фото из архива "Боевого братства"