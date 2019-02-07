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7 февраля 2019, 16:39



Все на ярмарку «Подарошная» - за подарками любимым.

Купить подарок, изготовленный руками норильских мастериц, можно будет 9, 10, 13 и 14 февраля с 15 до 20 часов в «Гостином дворе». Здесь в фойе первого этажа, а также в павильоне № 102 выставят свои творения полтора десятка норильских мастериц. Напомним, благотворительная ярмарка «Подарошная» проходит в Норильске уже не первый год, и за это время она полюбилась всем без исключения горожанам. Организатором ярмарки, как и её идейным вдохновителем, выступает благотворительный фонд «69 параллель». Как правило, ярмарка приурочена к любимым горожанами праздникам: Новому году, 8 Марта, Дню города, фестивалю «Заварка фест» и другим. В этот раз организаторы решили порадовать всех влюблённых и норильских мужчин. На февральской «Подарошной» можно будет приобрести игрушки, в том числе авторские куклы, украшения, вкуснейшие пряники, душистое мыло, всевозможные сувениры, ароматное саше, одежду, эксклюзивные открытки и блокноты, а также множество других интересных и полезных штучек. Все вырученные в ходе ярмарки средства будут направлены на оплату индивидуальных занятий по грудничковому плаванию и тренировкам на роликах для детей с инвалидностью. Также оказать помощь можно с помощью сайта благотворительного фонда «69 параллель» https://bf69.ru/. Телефон для справок 8-905-092-69-69.

Просмотров:221 В преддверии Дня святого Валентина и Дня защитника Отечества пройдёт благотворительная ярмарка изделий ручной работы «Подарошная».Купить подарок, изготовленный руками норильских мастериц, можно будет 9, 10, 13 и 14 февраля с 15 до 20 часов в «Гостином дворе». Здесь в фойе первого этажа, а также в павильоне № 102 выставят свои творения полтора десятка норильских мастериц.Напомним, благотворительная ярмарка «Подарошная» проходит в Норильске уже не первый год, и за это время она полюбилась всем без исключения горожанам. Организатором ярмарки, как и её идейным вдохновителем, выступает благотворительный фонд «69 параллель». Как правило, ярмарка приурочена к любимым горожанами праздникам: Новому году, 8 Марта, Дню города, фестивалю «Заварка фест» и другим. В этот раз организаторы решили порадовать всех влюблённых и норильских мужчин.На февральской «Подарошной» можно будет приобрести игрушки, в том числе авторские куклы, украшения, вкуснейшие пряники, душистое мыло, всевозможные сувениры, ароматное саше, одежду, эксклюзивные открытки и блокноты, а также множество других интересных и полезных штучек.Все вырученные в ходе ярмарки средства будут направлены на оплату индивидуальных занятий по грудничковому плаванию и тренировкам на роликах для детей с инвалидностью. Также оказать помощь можно с помощью сайта благотворительного фонда «69 параллель» https://bf69.ru/.Телефон для справок 8-905-092-69-69.