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7 февраля 2019, 17:16



Новая структура для решения проблем северных территорий: при СФУ создан департамент комплексного изучения Арктики.

В интервью «Федерал-пресс» Юрий Захаринский поделился планами и мыслями относительно новой работы. К районам Севера относится 89% всей территории Красноярского края, а к арктическим районам – 46%. В арктической зоне расположены три муниципальных образования края: Таймырский Долгано-Ненецкий и Туруханский районы, город Норильск. В Арктике Красноярья проживают больше 200 тысяч человек. Это огромная территория, где расположены мощные производственные базы. Перед департаментом стоит целый ряд задач, главная из которых - организация исследований в красноярской Арктике, отмечает Захаринский. На начальном этапе нужно обозначить самые значимые или, как принято говорить, прорывные проекты, определить источники их финансирования. Другая задача – подготовка кадров для работы в Арктике. Кроме того, очень важно, чтобы Красноярский край и СФУ были представлены в крупнейших российских и международных научно-образовательных организациях, связанных с этой темой. «Департамент создавался не для конкуренции с кем-то бы ни было, а для сопровождения конкретных проектов и для сотрудничества. В СФУ работают высокопрофессиональные специалисты, и это обеспечит ему преимущество в той работе, о которой я говорил», - подчеркнул руководитель департамента. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:208 Инициатором создания нового департамента стал президент университета и губернатор Красноярского края Александр Усс. Руководителем учреждения назначен Юрий Захаринский, до осени прошлого года работавший в должности зампреда краевого правительства и курировавший развитие северных и арктических территорий региона. За свою карьеру Захаринский больше 25 лет проработал на Крайнем Севере, так что о проблемах арктических территорий он знает по личному опыту.В интервью «Федерал-пресс» Юрий Захаринский поделился планами и мыслями относительно новой работы.К районам Севера относится 89% всей территории Красноярского края, а к арктическим районам – 46%. В арктической зоне расположены три муниципальных образования края: Таймырский Долгано-Ненецкий и Туруханский районы, город Норильск. В Арктике Красноярья проживают больше 200 тысяч человек. Это огромная территория, где расположены мощные производственные базы.Перед департаментом стоит целый ряд задач, главная из которых - организация исследований в красноярской Арктике, отмечает Захаринский. На начальном этапе нужно обозначить самые значимые или, как принято говорить, прорывные проекты, определить источники их финансирования. Другая задача – подготовка кадров для работы в Арктике. Кроме того, очень важно, чтобы Красноярский край и СФУ были представлены в крупнейших российских и международных научно-образовательных организациях, связанных с этой темой.«Департамент создавался не для конкуренции с кем-то бы ни было, а для сопровождения конкретных проектов и для сотрудничества. В СФУ работают высокопрофессиональные специалисты, и это обеспечит ему преимущество в той работе, о которой я говорил», - подчеркнул руководитель департамента.Фото Владимира Макушкина