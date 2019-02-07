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Эстафета огня 2019

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7 февраля 2019, 19:38

Эстафету Всероссийской акции «Парта Героя» приняла 30-я школа, где теперь открыта парта Виктора Захарченко.


В честь старшего сапёра-разведчика отряда спецназа, кавалера ордена Красной Звезды младшего сержанта Виктора Захарченко, который погиб в бою 15 августа 1987 года, в школе № 30 уже была установлена мемориальная доска. Недавно рядом с доской разместили и фотографию 20-летнего героя. А 6 февраля провели вечер памяти с участием норильских ветеранов, воевавших в горячих точках.
Организаторам было важно почтить память юноши именно в этот день, когда 30 лет назад из Афганистана выходил 668-й отряд 40-й армии, в которой служил Виктор Захарченко.
Большую поисковую работу, связанную с жизнью, службой и подвигом героя, провёл учитель истории школы № 30 Евгений Марчев. Он нашёл боевых товарищей и родственников Виктора Захарченко, которые сейчас живут в Германии, они передали в дар школе немало материалов из семейного архива.
Старшеклассники, которые принимали участие в подготовке вечера, рассказали о юности героического выпускника, который после окончания восьмилетки учился на автослесаря в ПТУ № 17, до призыва в армию около года трудился в Центральной автотранспортной конторе. Исполняя интернациональный долг, почти за год службы он не раз участвовал в боевых операциях. В день гибели, находясь в дозоре, Виктор заметил подход крупных сил противника и ценой своей жизни спас многих товарищей. Слушая о его подвиге, многие в зале не скрывали слёз.
Право возложить голубой берет десантника на парту Героя, которую установили в мемориальном уголке школы, удостоился отец другого защитника Родины, выпускника школы Максима Балануцы, без вести пропавшего 5 февраля 2000 года во время выполнения воинского задания в Чечне. У парты Героя будут нести караул лучшие ученики школы, здесь будут проходить встречи, посвящённые защитникам Родины.
Фото Ирины Даниленко
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    Список новостей

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