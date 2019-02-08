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8 февраля 2019, 10:00



Пять молодёжных команд Норильской лиги Клуба весёлых и находчивых завтра сразятся в традиционном февральском турнире «День влюблённых в КВН».

В Большом зале ГЦК любителей КВН ждут 9 февраля в 18.00 Справки по телефонам: 22-08-60, 8-913-162-54-33.

Просмотров:204 В игре примут участие известные в городе команды: «Норильское Бутово», «Сальвадор взяли», «Такие девочки», «Сборная солянка» и «Пепперони». Участникам предстоит состязание в трёх конкурсах: «Приветствие» (визитка), «Музотлон» и «Музыкальный фристайл».В Большом зале ГЦК любителей КВН ждут 9 февраля в 18.00Справки по телефонам: 22-08-60, 8-913-162-54-33.