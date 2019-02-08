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8 февраля 2019, 10:02



МФК «Норильский никель» готовится к играм 12-го тура Суперлиги.

В первом круге команды поделили очки: победив 3:2, в ответном поединке норильчане уступили – 2:4. При этом на сегодняшний день «Норильский никель» с 32 очками расположился на пятой строчке турнирной таблицы. У БЛиКа 15 очков и девятое место. «Несмотря на то, что БЛиК первый сезон играет в Суперлиге, у большинства игроков есть огромный опыт выступления на чемпионате России. В первом круге мы столкнулись с очень агрессивным прессингом и хорошим исполнением стандартных положений со стороны соперника. Во второй части сезона мы не имеем права на ошибку, будем играть только на победу», - приводит слова игрока Николая Канивца официальный сайт заполярного клуба.

Просмотров:224 Двухматчевое противостояние пройдёт в Норильске, во Дворце спорта «Арктика». Соперник северян – дебютант лиги БЛиК (Нефтеюганск). Игры состоятся в эти выходные, 9-10 февраля. Начало в 17.00.В первом круге команды поделили очки: победив 3:2, в ответном поединке норильчане уступили – 2:4. При этом на сегодняшний день «Норильский никель» с 32 очками расположился на пятой строчке турнирной таблицы. У БЛиКа 15 очков и девятое место.«Несмотря на то, что БЛиК первый сезон играет в Суперлиге, у большинства игроков есть огромный опыт выступления на чемпионате России. В первом круге мы столкнулись с очень агрессивным прессингом и хорошим исполнением стандартных положений со стороны соперника. Во второй части сезона мы не имеем права на ошибку, будем играть только на победу», - приводит слова игрока Николая Канивца официальный сайт заполярного клуба.