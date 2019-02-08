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8 февраля 2019, 12:15



Знай наших! Норильские школьники – призёры краевых олимпиад по математике и обществознанию.

Успех своего ученика с гордостью разделила и его учительница – математик Марина Александровна Невтриносова. Её также наградили дипломом министерства образования Красноярского края за успешную работу с одарёнными детьми. На краевой олимпиаде по обществознанию отличились сразу две норильчанки: девятиклассница из гимназии № 7 Мария Шульга и одиннадцатиклассница из гимназии № 4 Диана Пыльник. Девочки справились с критическим разбором текста и написали сочинения–рассуждения в первом туре, и выполнили задачи и задания второго.

Просмотров:183 Девятиклассник из первой школы Норильска Александр Акантьев награждён дипломом призёра олимпиады по математике. Вырваться в число лучших было не так уж и просто. За победу боролись 132 юных математика. Испытание проходило в два тура, каждый из которых предполагал решение пяти заданий из различных областей математики и занимал 4 астрономических часа.Успех своего ученика с гордостью разделила и его учительница – математик Марина Александровна Невтриносова. Её также наградили дипломом министерства образования Красноярского края за успешную работу с одарёнными детьми.На краевой олимпиаде по обществознанию отличились сразу две норильчанки: девятиклассница из гимназии № 7 Мария Шульга и одиннадцатиклассница из гимназии № 4 Диана Пыльник. Девочки справились с критическим разбором текста и написали сочинения–рассуждения в первом туре, и выполнили задачи и задания второго.