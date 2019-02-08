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8 февраля 2019, 14:10



Одиннадцатиклассница гимназии № 4 – губернаторская стипендиатка.

Такая стипендия учреждена для поощрения и социальной поддержки одарённых детей 5-11-х классов Красноярского края, достигших больших результатов в области гуманитарных наук. Напомним, приём портфолио для соискания стипендии завершился 3 ноября. От Норильска заявились 16 учащихся, среди которых и ученица гимназии № 4. Софья Абросимова на протяжении последних трёх лет была призёром и победителем краевых олимпиад по литературе и русскому языку, в конце прошлого года она стала лауреатом первой степени молодёжной премии главы Норильска в номинации «За высокие достижения в области образования». Именная стипендия присуждается Указом губернатора края сроком на один год в размере 1500 рублей и выплачиваются ежемесячно в течение календарного года. Последний раз губернаторская стипендия присуждалась норильчанам в 2014 году.

Просмотров:163 Софья Абросимова удостоена стипендии имени первого губернатора Енисейской губернии Александра Степанова за выдающие результаты в области литературы и высокие показатели в учёбе.Такая стипендия учреждена для поощрения и социальной поддержки одарённых детей 5-11-х классов Красноярского края, достигших больших результатов в области гуманитарных наук.Напомним, приём портфолио для соискания стипендии завершился 3 ноября. От Норильска заявились 16 учащихся, среди которых и ученица гимназии № 4. Софья Абросимова на протяжении последних трёх лет была призёром и победителем краевых олимпиад по литературе и русскому языку, в конце прошлого года она стала лауреатом первой степени молодёжной премии главы Норильска в номинации «За высокие достижения в области образования».Именная стипендия присуждается Указом губернатора края сроком на один год в размере 1500 рублей и выплачиваются ежемесячно в течение календарного года.Последний раз губернаторская стипендия присуждалась норильчанам в 2014 году.