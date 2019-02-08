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8 февраля 2019, 14:42



Таймыр опять покоряет столицу. 27 февраля в Москве открывается выставка «Таймыр. Гений места».

Напомним, этой выставкой стартовал в ноябре 2018 года местный фестиваль «Большой Аргиш». Рассказать об особенностях территории языком искусства - такую задачу ставили перед собой её организаторы - Агентство развития Норильска при поддержке «Норникеля» и группы «Интеррос». Выставка знакомит с особенностями Таймыра, природой полуострова, она соединяет в едином художественном пространстве всё многообразие Севера. По словам директора АРН Светланы Рубашкиной, открывавшей выставку в ноябре прошлого года, выражение «гений места» применимо и к людям, ревностно оберегающим неповторимую культурную атмосферу своей земли. Здесь будут представлены редчайшие экспонаты из фондов Таймырского краеведческого музея - предметы быта арктических этносов, проживающих на территории (энцев, долган, нганасан, ненцев и эвенков), ритуальные маски, костюмы шаманов, предметы искусства, вышитые подшейным волосом на ровдуге, проще говоря, оленьей замше, а также с инкрустацией меха шерстяными нитями - в технике, на сегодняшний день практически утерянной. Среди экспонатов - и работы студентов Норильского колледжа искусств, и артефакты из архива Всероссийского музея. Важным разделом экспозиции станут вновь обнаруженные отчётные материалы «забытой» этнографической экспедиции на Таймыр, совершённой сотрудниками Научно-исследовательского института художественной промышленности в 1965 году: акварельные рисунки, фотографии, записи полевого дневника и т. д. Выставка дополнена малоизвестными картинами из собрания Государственного Дарвиновского музея, созданными в 1920-30-х годах художниками-анималистами Василием Ватагиным и Алексеем Комаровым. Фото Марины Хорошевской

Просмотров:163 Уникальная этнографическая экспозиция появится во Всероссийском музее декоративного искусства.Напомним, этой выставкой стартовал в ноябре 2018 года местный фестиваль «Большой Аргиш».Рассказать об особенностях территории языком искусства - такую задачу ставили перед собой её организаторы - Агентство развития Норильска при поддержке «Норникеля» и группы «Интеррос».Выставка знакомит с особенностями Таймыра, природой полуострова, она соединяет в едином художественном пространстве всё многообразие Севера. По словам директора АРН Светланы Рубашкиной, открывавшей выставку в ноябре прошлого года, выражение «гений места» применимо и к людям, ревностно оберегающим неповторимую культурную атмосферу своей земли. Здесь будут представлены редчайшие экспонаты из фондов Таймырского краеведческого музея - предметы быта арктических этносов, проживающих на территории (энцев, долган, нганасан, ненцев и эвенков), ритуальные маски, костюмы шаманов, предметы искусства, вышитые подшейным волосом на ровдуге, проще говоря, оленьей замше, а также с инкрустацией меха шерстяными нитями - в технике, на сегодняшний день практически утерянной. Среди экспонатов - и работы студентов Норильского колледжа искусств, и артефакты из архива Всероссийского музея.Важным разделом экспозиции станут вновь обнаруженные отчётные материалы «забытой» этнографической экспедиции на Таймыр, совершённой сотрудниками Научно-исследовательского института художественной промышленности в 1965 году: акварельные рисунки, фотографии, записи полевого дневника и т. д.Выставка дополнена малоизвестными картинами из собрания Государственного Дарвиновского музея, созданными в 1920-30-х годах художниками-анималистами Василием Ватагиным и Алексеем Комаровым.Фото Марины Хорошевской