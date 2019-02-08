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8 февраля 2019, 15:35



В Норильске пройдёт вечер памяти Сергея Панченко, погибшего год назад в авиакатастрофе.

Ему было всего 44. Во всех смыслах - прерванный полёт. Открытая встреча в память о Сергее Панченко соберёт его друзей, близких, коллег. Она состоится в холле медиакомпании «Северный город» 11 февраля в 18 часов.

Просмотров:223 Сергей Николаевич - в прошлом генеральный директор медиакомпании «Северный город», руководитель и основатель Агентства развития Норильска. Невероятной харизмы, ума и доброты человек, известный и деятельный норильчанин. Список его дел и успехов огромный, жизнь оказалась стремительной - по служебным делам в трагический день 11 февраля 2018 года он летел рейсом Москва-Орск… Прошло много мучительных месяцев, прежде чем его супруге, Наталье Федяниной, удалось захоронить останки любимого человека.Ему было всего 44. Во всех смыслах - прерванный полёт.Открытая встреча в память о Сергее Панченко соберёт его друзей, близких, коллег. Она состоится в холле медиакомпании «Северный город» 11 февраля в 18 часов.