Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 февраля 2019, 16:19



«Жара» придёт в Молодежный центр Кайеркана 16 февраля.

На импровизированной террасе можно будет встретиться с друзьями за чашечкой кофе и насладиться выступлениями творческих коллективов: хореографического ансамбля «Самоцветы», шоу-дефиле BrassBanda, группы брейк-данса «Дождь», Татьяны Дёминой, Александра Хаджаева, Елены Добробабиной, Анастасии Папиной. Для самых маленьких посетителей откроет двери игровая площадка «Каруселька». В 19.00 начнётся молодёжная дискотека (14+). «Жара» - это традиционное февральское мероприятие, которое Молодежный центр проводит уже не первый год, является частью большого стратегического проекта «Фонтанка». Норильчан – больших и маленьких – ждут с 16.00 до 18.00 по адресу: ул. Школьная, 10. Телефон для справок 8-913-491-08-65.

Просмотров:143 В субботу с 16 часов в стенах Молодежного центра развернутся творческие мастерские, развлекательные площадки, откроются фотозоны и кафе. Желающие смогут самостоятельно изготовить незабываемый сувенир под руководством профессиональных мастеров Дома детского творчества; тут же можно будет отдохнуть на туристической стоянке, «порыбачить» в тихой гавани, почитать любимую книгу, понежиться на «пляже» и построить «песочный» замок. В красочных фотозонах гостей будут ждать профессиональные фотографы, которые помогут в создании февральского летнего настроения.На импровизированной террасе можно будет встретиться с друзьями за чашечкой кофе и насладиться выступлениями творческих коллективов: хореографического ансамбля «Самоцветы», шоу-дефиле BrassBanda, группы брейк-данса «Дождь», Татьяны Дёминой, Александра Хаджаева, Елены Добробабиной, Анастасии Папиной.Для самых маленьких посетителей откроет двери игровая площадка «Каруселька».В 19.00 начнётся молодёжная дискотека (14+).«Жара» - это традиционное февральское мероприятие, которое Молодежный центр проводит уже не первый год, является частью большого стратегического проекта «Фонтанка».Норильчан – больших и маленьких – ждут с 16.00 до 18.00 по адресу: ул. Школьная, 10.Телефон для справок 8-913-491-08-65.