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8 февраля 2019, 17:23



21 день остался до Универсиады-2019.

В совещании приняли участие члены краевого правительства, депутаты Законодательного собрания региона, представители администрации города и дирекции Универсиады, операционные руководители спортивных объектов, строители, общественники. Открывая заседание, руководитель края отметил, что до окончательной приёмки всех работ по подготовке к Играм осталось 12 дней. «Все замечания технического характера на объектах и в городе нужно оперативно устранить до 20 февраля», - подчеркнул Александр Усс. Участники совещания обсудили вопросы транспортного и медицинского обеспечения персонала и гостей Универсиады, уборки и утилизации отходов во время Игр, размещения и питания спортсменов и гостей. Кроме того, были затронуты вопросы организации трансляции Игр, проведения аккредитации представителей средств массовой информации, а также работы пяти тысяч волонтёров. Итоговое заседание регионального межведомственного штаба запланировано на 19 февраля. В этот день будут подведены итоги всех подготовительных работ, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. Фото krsk2019.ru

Просмотров:131 Сегодня губернатор Красноярского края Александр Усс провёл заседание регионального межведомственного штаба по вопросам подготовки к проведению в Красноярске Всемирной зимней Универсиады - 2019.В совещании приняли участие члены краевого правительства, депутаты Законодательного собрания региона, представители администрации города и дирекции Универсиады, операционные руководители спортивных объектов, строители, общественники.Открывая заседание, руководитель края отметил, что до окончательной приёмки всех работ по подготовке к Играм осталось 12 дней. «Все замечания технического характера на объектах и в городе нужно оперативно устранить до 20 февраля», - подчеркнул Александр Усс.Участники совещания обсудили вопросы транспортного и медицинского обеспечения персонала и гостей Универсиады, уборки и утилизации отходов во время Игр, размещения и питания спортсменов и гостей. Кроме того, были затронуты вопросы организации трансляции Игр, проведения аккредитации представителей средств массовой информации, а также работы пяти тысяч волонтёров.Итоговое заседание регионального межведомственного штаба запланировано на 19 февраля. В этот день будут подведены итоги всех подготовительных работ, сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.Фото krsk2019.ru