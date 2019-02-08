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8 февраля 2019, 17:34



Из Фонда капитального ремонта в бюджет города возвращена часть средств.

После того как сотрудники прокуратуры сверили данные, предоставленные региональным Фондом капитального ремонта, и данные норильского отдела Росреестра, выяснилось, что в течение длительного времени муниципалитет вносил в фонд средства за семь приватизированных квартир. Напомним, плату за капитальный ремонт должен вносить собственник жилья. В случае если оно сдаётся в коммерческий или соцнайм, то капремонт оплачивает администрация города, а если квартира после приватизации перешла в собственность граждан, то плату должен вносить хозяин квартиры. По предписанию прокуратуры в конце 2018 года региональный Фонд капитального ремонта произвёл взаимозачёт излишне уплаченных администрацией Норильска средств. Фото Ирины Яринской

Просмотров:131 Это было сделано по предписанию прокуратуры г. Норильска по результатам проверки ФЗ в сфере капитального ремонта многоквартирных домов.После того как сотрудники прокуратуры сверили данные, предоставленные региональным Фондом капитального ремонта, и данные норильского отдела Росреестра, выяснилось, что в течение длительного времени муниципалитет вносил в фонд средства за семь приватизированных квартир. Напомним, плату за капитальный ремонт должен вносить собственник жилья. В случае если оно сдаётся в коммерческий или соцнайм, то капремонт оплачивает администрация города, а если квартира после приватизации перешла в собственность граждан, то плату должен вносить хозяин квартиры.По предписанию прокуратуры в конце 2018 года региональный Фонд капитального ремонта произвёл взаимозачёт излишне уплаченных администрацией Норильска средств.Фото Ирины Яринской