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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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10:20 Впервые за много лет в Дудинке отметят День оленевода - это 60-летний юбилей праздника, и пройдёт он с особым размахом.
18:27 Сегодня около 6 часов утра произошла авария на магистральных сетях, в связи с чем во многих домах города была прекращена подача холодной воды.
17:34 Из Фонда капитального ремонта в бюджет города возвращена часть средств.
17:23 21 день остался до Универсиады-2019.
17:18 С семи часов вечера в Норильске объявляется штормовое предупреждение по очень сильному ветру.
16:19 «Жара» придёт в Молодежный центр Кайеркана 16 февраля.
15:35 В Норильске пройдёт вечер памяти Сергея Панченко, погибшего год назад в авиакатастрофе.
14:42 Таймыр опять покоряет столицу. 27 февраля в Москве открывается выставка «Таймыр. Гений места».
14:10 Одиннадцатиклассница гимназии № 4 – губернаторская стипендиатка.
12:15 Знай наших! Норильские школьники – призёры краевых олимпиад по математике и обществознанию.
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