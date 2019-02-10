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10 февраля 2019, 18:27



Сегодня около 6 часов утра произошла авария на магистральных сетях, в связи с чем во многих домах города была прекращена подача холодной воды.

«Специалисты МУП «КОС» и НТЭК занялись устранением проблемы, временно был подключен насос для подачи воды, в результате во многих домах холодная вода появилась, но плохого качества. В результате ЧП пострадала территория УК «Нордсервис», частично – «Город» и «Заполярный жилищный трест». Пока информации о том, когда будет устранена авария, нам не поступало», - рассказала «Заполярке» Наталья Авраменко, руководитель территориального подразделения по Норильску и Долгано-Ненецкому району службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.

Просмотров:318 Первые заявки об отсутствии воды стали поступать в диспетчерскую управления городского хозяйства администрации Норильска в 5.55 утра. Жалобы поступали и в управляющие компании, которые регистрировали проблемные адреса. Поиск места аварии ответственными организациями продолжался до обеда, и около 15.00 место было установлено – район ул. Ленинградской.«Специалисты МУП «КОС» и НТЭК занялись устранением проблемы, временно был подключен насос для подачи воды, в результате во многих домах холодная вода появилась, но плохого качества.В результате ЧП пострадала территория УК «Нордсервис», частично – «Город» и «Заполярный жилищный трест». Пока информации о том, когда будет устранена авария, нам не поступало», - рассказала «Заполярке» Наталья Авраменко, руководитель территориального подразделения по Норильску и Долгано-Ненецкому району службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края.