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11 февраля 2019, 10:20



Впервые за много лет в Дудинке отметят День оленевода - это 60-летний юбилей праздника, и пройдёт он с особым размахом.

Уже сейчас в столице Таймыра началась работа по подготовке к проведению Дня оленевода. Совещание с организациями, занятыми в проведении праздника, провела временно исполняющая полномочия главы муниципального района Галина Гаврилова. На совещании обсудили концепцию праздника, культурно-массовые и организационные мероприятия. В частности, речь шла о подготовке учреждениями культуры туристической программы, о работе этностойбища, спортивных площадок. Отдельное внимание оргкомитет уделил вопросу проживания и питания оленеводов, которые прибудут в Дудинку для участия в гонках. «День оленевода стал уже своего рода туристическим брендом нашей территории, ради которого множество туристов из разных регионов России съезжаются в глубинку муниципального района, чтобы стать свидетелями этого поистине уникального праздника. Проведение его в Дудинке сделает посещение более доступным и позволит ещё большему количеству гостей насладиться красочным зрелищем (гонками на оленьих упряжках) и приобщиться к культуре коренных малочисленных народов Таймыра», - отметила Галина Валерьевна. День оленевода в Дудинке состоится 6 апреля.

Просмотров:97 В этом году Таймыр отметит 60-ю годовщину со дня проведения первого праздника Дня оленевода. В честь юбилейной даты и благодаря финансовой поддержке компании «Норникель», оказавшей грантовую помощь Ассоциации коренных малочисленных народов Таймыра Красноярского края, впервые за много лет один из самых красочных праздников полуострова пройдёт не только в посёлках муниципального района, а непосредственно в Дудинке. Организационный комитет обещает удивить гостей мероприятия и готовит массу сюрпризов с национальным колоритом.Уже сейчас в столице Таймыра началась работа по подготовке к проведению Дня оленевода. Совещание с организациями, занятыми в проведении праздника, провела временно исполняющая полномочия главы муниципального района Галина Гаврилова.На совещании обсудили концепцию праздника, культурно-массовые и организационные мероприятия. В частности, речь шла о подготовке учреждениями культуры туристической программы, о работе этностойбища, спортивных площадок. Отдельное внимание оргкомитет уделил вопросу проживания и питания оленеводов, которые прибудут в Дудинку для участия в гонках.«День оленевода стал уже своего рода туристическим брендом нашей территории, ради которого множество туристов из разных регионов России съезжаются в глубинку муниципального района, чтобы стать свидетелями этого поистине уникального праздника. Проведение его в Дудинке сделает посещение более доступным и позволит ещё большему количеству гостей насладиться красочным зрелищем (гонками на оленьих упряжках) и приобщиться к культуре коренных малочисленных народов Таймыра», - отметила Галина Валерьевна.День оленевода в Дудинке состоится 6 апреля.