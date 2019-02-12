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12 февраля 2019, 15:13



Между Центральным районом Норильска, районом Кайеркан и аэропортом полностью прекращено автотранспортное сообщение.

После обеда в связи с ухудшением дорожной обстановки по решению НПОПАТ работу маршрутов № 31 и № 33 приостановили. В 15.40 были объявлены колонны из Центрального района и из Кайеркана. Однако из Центрального района в сторону «Надежды» отправилось всего три автобуса, в которые все желающие не поместились. Будут ли дополнительно сформированы колонны, станет известно позже. О возобновлении движения на трассе также будет сообщено дополнительно. Доставка сменного персонала НМЗ будет осуществляться автомобилями повышенной проходимости.

Просмотров:467 С 7.00 в Норильске действует штормовое предупреждение по сильному ветру. Утром дорога Норильск – Кайеркан – Алыкель по решению ГИБДД была закрыта для движения легковых автомобилей. К полудню ограничили движение всех видов транспорта, но автобусы НПОПАТ продолжали ездить по расписанию.После обеда в связи с ухудшением дорожной обстановки по решению НПОПАТ работу маршрутов № 31 и № 33 приостановили. В 15.40 были объявлены колонны из Центрального района и из Кайеркана. Однако из Центрального района в сторону «Надежды» отправилось всего три автобуса, в которые все желающие не поместились. Будут ли дополнительно сформированы колонны, станет известно позже. О возобновлении движения на трассе также будет сообщено дополнительно.Доставка сменного персонала НМЗ будет осуществляться автомобилями повышенной проходимости.