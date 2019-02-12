Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 февраля 2019, 15:20



В Норильске выявили сильнейших стритлифтеров.

Победителями в своих группах стали Дарья Вьюжанина, Руслан Бабаев, Хейрулах Уруджаев, Ренат Абдрахимов, Артем Миронов и Олег Лемзяков. Прошедшие соревнования стали отборочным. На очереди у норильчан – участие в фестивале силовых видов спорта, который состоится в Красноярке в середине марта. В краевой столице норильская дружина будет представлена пятью лучшими спортсменами.

Просмотров:332 Чемпионат прошел в «Спорт-Авеню» с участием 34 атлетов. Спортсменам необходимо было показать свои силы в традиционном двоеборье – подтягивания на перекладине и отжимания на брусьях с утяжелителями.Победителями в своих группах стали Дарья Вьюжанина, Руслан Бабаев, Хейрулах Уруджаев, Ренат Абдрахимов, Артем Миронов и Олег Лемзяков.Прошедшие соревнования стали отборочным. На очереди у норильчан – участие в фестивале силовых видов спорта, который состоится в Красноярке в середине марта. В краевой столице норильская дружина будет представлена пятью лучшими спортсменами.