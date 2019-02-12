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12 февраля 2019, 15:45



Открытая встреча памяти Сергея Панченко, бывшего руководителя Агентства развития Норильска, прошла вчера в медиакомпании «Северный город».

Напомним, 44-летний Сергей Панченко 11 февраля 2018 года направлялся в Орск по служебным делам, но завершить эти дела ему было не суждено: самолёт разбился в Подмосковье. Авиакатастрофа унесла жизни 71 пассажира. Сергея называют личностью планетарного масштаба и душой северного города. По мнению его супруги, Натальи Федяниной, директора Музея Норильска, это искомое определение, которое наиболее точно отражает его взаимоотношение с городом, ставшим ему родным. Это Сергею принадлежит фраза: «Любой человек, который попадает в Норильск, не может пройти мимо промышленного человеческого подвига». Сергей Панченко оставил после себя огромное число проектов, событий, историй, света, юмора, больших и малых начинаний. Его пытливому уму принадлежат идеи самых небанальных и насыщенных проектов, среди которых «Большой Аргиш», «Гастрофестиваль», «Медиашкола», «Обогатительная фабрика» и т. д. Он умел дружить, любить, соединять людей и города, делал жизнь в Норильске интересной, насыщенной, неожиданной, яркой. Он жил, имея в запасе множество планов, проектов по улучшению города. На вечере памяти друзья и коллеги делились воспоминаниями о нём, смотрели фото- и видеоподборки, плакали вместе. До сих пор, по прошествии года со дня аварии, те, кто знал Серёжу лично, не могут смириться с такой потерей. Со всех уголков России его супруге, Наталье Федяниной, десятки людей прислали видеописьма со словами поддержки и воспоминаниями о Сергее. Речь некотрых обрывалась на середине - люди не могли сдержать чувств и сожалений. Среди приславших обращение были политик Андрей Клишас, артист Михаил Полицеймако, преподаватели Высшей школы менеджмента, друзья и соратники - Алексей Кан, Игорь Астапов, Наталья Олейникова и т. д. Выступили на встрече и председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, и глава города Норильска Ринат Ахметчин, и председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, и директор АРН Светлана Рубашкина, и гости из Дудинской администрации... Фото Инны Шимолиной

Просмотров:424 Место встречи было выбрано неспроста, медиакомпанию Панченко талантливо возглавлял в течение многих лет.Напомним, 44-летний Сергей Панченко 11 февраля 2018 года направлялся в Орск по служебным делам, но завершить эти дела ему было не суждено: самолёт разбился в Подмосковье. Авиакатастрофа унесла жизни 71 пассажира.Сергея называют личностью планетарного масштаба и душой северного города. По мнению его супруги, Натальи Федяниной, директора Музея Норильска, это искомое определение, которое наиболее точно отражает его взаимоотношение с городом, ставшим ему родным. Это Сергею принадлежит фраза: «Любой человек, который попадает в Норильск, не может пройти мимо промышленного человеческого подвига».Сергей Панченко оставил после себя огромное число проектов, событий, историй, света, юмора, больших и малых начинаний. Его пытливому уму принадлежат идеи самых небанальных и насыщенных проектов, среди которых «Большой Аргиш», «Гастрофестиваль», «Медиашкола», «Обогатительная фабрика» и т. д. Он умел дружить, любить, соединять людей и города, делал жизнь в Норильске интересной, насыщенной, неожиданной, яркой. Он жил, имея в запасе множество планов, проектов по улучшению города.На вечере памяти друзья и коллеги делились воспоминаниями о нём, смотрели фото- и видеоподборки, плакали вместе. До сих пор, по прошествии года со дня аварии, те, кто знал Серёжу лично, не могут смириться с такой потерей. Со всех уголков России его супруге, Наталье Федяниной, десятки людей прислали видеописьма со словами поддержки и воспоминаниями о Сергее. Речь некотрых обрывалась на середине - люди не могли сдержать чувств и сожалений. Среди приславших обращение были политик Андрей Клишас, артист Михаил Полицеймако, преподаватели Высшей школы менеджмента, друзья и соратники - Алексей Кан, Игорь Астапов, Наталья Олейникова и т. д. Выступили на встрече и председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, и глава города Норильска Ринат Ахметчин, и председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков, и директор АРН Светлана Рубашкина, и гости из Дудинской администрации...Фото Инны Шимолиной