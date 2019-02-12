Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 февраля 2019, 15:55



«Февраль добрых дел» продолжился постановкой «Фламенко ритм - биение сердец».

Танцоры и музыканты Талнаха - как взрослые, так и юные - объединились вокруг идеи музыкального руководителя КЦСОН Ларисы Оглоблиной, чтобы создать для земляков в заполярную стужу яркий праздник, посвящённый любви и верности. Хореографом-постановщиком стала Виктория Курдюкова. В постановке прозвучали стихи Федерико Гарсии Лорка и Хуана Хименеса, испанские ритмы исполнил гитарист Алексей Газизов с сыновьями. Благодарный зал аплодировал зажигательным танцам в исполнении ансамбля «Дека-Данс» ТДШИ и трио «Дэнс Ледис». В спектакле приняли участие творческое объединение «МИКСТ» ЦВР с поющим руководителем Русланом Рыковановым, юный актёр Лев Ачкасов, а также Светлана Варламова и Николай Михалков - исполнители ролей главных героев, встретившихся после долгих лет разлуки. По решению организаторов представления часть средств, собранных от реализации билетов, будет направлена на оказание помощи нуждающимся в рамках марафона «Февраль добрых дел».

Просмотров:311 В рамках благотворительного марафона энтузиасты Талнаха создали оригинальное музыкально-хореографическое представление в ритмах испанской музыки, которое показали 11 февраля в КДЦ им. В. Высоцкого.Танцоры и музыканты Талнаха - как взрослые, так и юные - объединились вокруг идеи музыкального руководителя КЦСОН Ларисы Оглоблиной, чтобы создать для земляков в заполярную стужу яркий праздник, посвящённый любви и верности. Хореографом-постановщиком стала Виктория Курдюкова. В постановке прозвучали стихи Федерико Гарсии Лорка и Хуана Хименеса, испанские ритмы исполнил гитарист Алексей Газизов с сыновьями. Благодарный зал аплодировал зажигательным танцам в исполнении ансамбля «Дека-Данс» ТДШИ и трио «Дэнс Ледис». В спектакле приняли участие творческое объединение «МИКСТ» ЦВР с поющим руководителем Русланом Рыковановым, юный актёр Лев Ачкасов, а также Светлана Варламова и Николай Михалков - исполнители ролей главных героев, встретившихся после долгих лет разлуки.По решению организаторов представления часть средств, собранных от реализации билетов, будет направлена на оказание помощи нуждающимся в рамках марафона «Февраль добрых дел».