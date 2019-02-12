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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:37 «Бешеные деньги», прощайте! В норильской «маяковке» сегодня последний показ одной из любимых репертуарных комедий.
16:39 Из-за сильной пурги автодорога Норильск – Кайеркан – Алыкель со вторника закрыта для всех видов транспорта.
15:23 Норильск, благодаря принятым ранее решениям по бюджету, надёжно защищён, заявил председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов, побывав на севере края с рабочим визитом.
14:34 «Норникель» запускает образовательный проект «Перемена».
14:31 Два этапа по два задания: 2287 девятиклассника Норильска сегодня прошли итоговое собеседование по русскому языку.
13:28 Метель над Норильском – это еще не циклон, а только боковой его фронт. Тихая погода с морозом установится над Таймыром только к пятнице.
13:02 В городе появится мемориальная доска имени основоположника библиотечного дела в Норильске.
12:21 Начинающие журналисты и блогеры из разных стран примут участие в проекте «Молодой репортёр» на зимней Универсиаде - 2019.
12:15 В морском порту Дудинки задержали тонну мяса из Парагвая.
12:10 Красноярск готов к приёму Универсиады-2019.
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