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12 февраля 2019, 16:00



Новый храм Новомучеников и исповедников Церкви Русской отметил свой первый престольный праздник.

Фото Ирины Даниленко

Просмотров:342 Празднование в честь новомучеников, пострадавших в антицерковных гонениях, установлено Архиерейским собором Русской православной церкви в 1992 году. В сентябре 2018 года новый храм, который стал памятником всем, кто безвинно пострадал в Норильлаге, освятил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В день престольного праздника, 10 февраля, здесь поминали всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову. После торжественной Архиерейской службы всех желающих пригласили на экскурсию в музей, посвящённый новомученикам и исповедникам, просиявших в нашей Северной земле. А сегодня, 12 февраля, в праздник Собора вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, по Святцам вспоминают и погибшего в Норильлаге новомученика Стефана Наливайко, канонизированного в 2000 году. Известно, что за верность православию он неоднократно подвергался арестам, после Соловецких островов и ссылки в Казахстан был отправлен в Норильлаг, где умер от голода 12 февраля 1945 года в возрасте 47 лет. Среди настенных росписей норильского храма есть и его изображение.Фото Ирины Даниленко