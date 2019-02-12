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12 февраля 2019, 16:04



Доставка сменного персонала НМЗ выполняется машинами повышенной проходимости.

В связи с этим, по словам Михаила Лапшина, заместителя начальника производственного отдела Надеждинского металлургического завода, было принято решение сменный персонал "Надежды" доставлять на завод и обратно автомобилями повышенной проходимости: "Таким образом, согласно договору между "Надеждой" и предприятием "Норильскпромтранспорт", из Норильска до завода и обратно задействовано восемь автомобилей, а из Кайеркана до "Надежды" и обратно - семь. Автомобили перевозят людей согласно утверждённым маршрутам, без заезда на автовокзал. Время приезда и отъезда - согласно расписанию смен на предприятии". Фото Ксении Пироговой

Просмотров:397 Сегодня по решению ГИБДД из-за погодных условий на автодороге Норильск - Кайеркан - Алыкель введён временный запрет для движения всех видов автотранспорта, кроме технологического, НПОПАТ временно приостановил движение автобусов 31-го и 33-го маршрутов.В связи с этим, по словам Михаила Лапшина, заместителя начальника производственного отдела Надеждинского металлургического завода, было принято решение сменный персонал "Надежды" доставлять на завод и обратно автомобилями повышенной проходимости:"Таким образом, согласно договору между "Надеждой" и предприятием "Норильскпромтранспорт", из Норильска до завода и обратно задействовано восемь автомобилей, а из Кайеркана до "Надежды" и обратно - семь. Автомобили перевозят людей согласно утверждённым маршрутам, без заезда на автовокзал. Время приезда и отъезда - согласно расписанию смен на предприятии".Фото Ксении Пироговой