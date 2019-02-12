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12 февраля 2019, 16:37



Время выхода следующей колонны автобусов к «Надежде» - 17.45.

По решению НПОПАТ выход колонны от Надеждинского металлургического завода до автовокзала Норильска и от НМЗ до Кайеркана запланирован в 17.10. Колонна из Центрального района и из Кайеркана отправится к «Надежде» в 17.45. От НМЗ в Центральный район и в Кайеркан колонны пойдут в 18.10. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:384 По метеоусловиям автодорога Норильск -Кайеркан закрыта для движения всех видов транспорта.По решению НПОПАТ выход колонны от Надеждинского металлургического завода до автовокзала Норильска и от НМЗ до Кайеркана запланирован в 17.10. Колонна из Центрального района и из Кайеркана отправится к «Надежде» в 17.45. От НМЗ в Центральный район и в Кайеркан колонны пойдут в 18.10.Фото Владимира Макушкина