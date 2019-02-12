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12 февраля 2019, 16:49



Универсиада всё ближе к Красноярску: региональный этап Эстафеты огня прошёл в Зеленогорске.

На старте эстафеты колбу с огнём зимней Универсиады главе Зеленогорска Михаилу Сперанскому вручил министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев, который стал первым факелоносцем этапа. В приветственном слове он отметил, что ему особо приятно пронести огонь Студенческих игр в городе, где он родился: «Пройдёт всего лишь 20 дней, и мы станем очевидцами крупнейших международных соревнований, которые ещё никогда не проводились не только в крае, но и в стране. Я приглашаю вас в Красноярск, чтобы со 2 по 12 марта мы все вместе, зажжённые огнём Универсиады, смогли поддержать наших спортсменов, дать им импульс для ярких побед». Всего в зеленогорском этапе Эстафеты огня приняли участие 14 факелоносцев, среди которых — посол зимней Универсиады - 2019, победительница шоу «Голос» Дарья Антонюк; бронзовый призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Алёна Сидько; бронзовый призёр чемпионата мира по плаванию, участник Олимпийских игр Владислав Аминов; городские ветераны спорта и другие уважаемые люди, которые с заметным волнением и большой ответственностью выполнили почётную миссию. Фото Зеленогорска

Просмотров:354 11 февраля Зеленогорск стал 22-м городом России, который принял Эстафету огня Универсиады-2019. Эстафета начала свой путь от муниципального музейно-выставочного центра, прошла по набережной до стелы Победы и завершилась на центральной площади около городского Дворца культуры. Маршрут составил ровно 2019 метров.На старте эстафеты колбу с огнём зимней Универсиады главе Зеленогорска Михаилу Сперанскому вручил министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев, который стал первым факелоносцем этапа. В приветственном слове он отметил, что ему особо приятно пронести огонь Студенческих игр в городе, где он родился:«Пройдёт всего лишь 20 дней, и мы станем очевидцами крупнейших международных соревнований, которые ещё никогда не проводились не только в крае, но и в стране. Я приглашаю вас в Красноярск, чтобы со 2 по 12 марта мы все вместе, зажжённые огнём Универсиады, смогли поддержать наших спортсменов, дать им импульс для ярких побед».Всего в зеленогорском этапе Эстафеты огня приняли участие 14 факелоносцев, среди которых — посол зимней Универсиады - 2019, победительница шоу «Голос» Дарья Антонюк; бронзовый призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Алёна Сидько; бронзовый призёр чемпионата мира по плаванию, участник Олимпийских игр Владислав Аминов; городские ветераны спорта и другие уважаемые люди, которые с заметным волнением и большой ответственностью выполнили почётную миссию.Фото Зеленогорска