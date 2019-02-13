Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 февраля 2019, 11:14



Соцсети – в помощь приюту бездомных животных «Даря надежду». За дело берутся профессионалы.

Норильчанки Евгения Минченко и Татьяна Кошевая о приюте знают давно, по возможности стараются помогать ему, чем могут. На этот раз они устроили животным фотосессию, чтобы потом разместить портреты мохнатых в социальных сетях. Дело в том, что Евгения профессионально занимается подготовкой материалов для сети instagram, и когда от её руководителя Тараса Малиновского поступило предложение привлечь внимание горожан к приюту через соцсети, она сразу же откликнулась. «Животным надо помогать, они более беззащитны, чем люди, – говорит Евгения. - Я очень люблю собак, судьба бездомных псов трогает меня до глубины души. Несколько раз я подбирала собак с улицы, пролечивала, приводила в порядок, дрессировала, адаптировала к семье и находила новых хозяев. Это огромное счастье - видеть, как собака, которая несколько месяцев бегала по улице и не воспринимала человека, становится любимицей и баловнем в новой семье». Тарас созвонился с руководителем приюта Мариной Захаровой, выяснил, какого рода помощь необходима, и решил действовать системно и поэтапно. «Получается, что приют городу вроде бы нужен, а вроде бы и нет, – говорит Тарас. – Есть здание, с которым возникла масса проблем, есть люди, которые готовы их решать, но им не хватает физических сил, времени и средств. Есть и волонтёры, которые помогают приюту, но помощь эта чаще всего разовая и не системная. Хотя, безусловно, совершенно необходимая. Вроде и что-то делается, а как такового заметного результата нет. Мы хотим подойти к решению имеющихся задач в приюте комплексно: необходимо помочь разобраться с вентиляцией, утеплять само здание и всю систему ТВС. Как только появятся первые результаты, можно будет обсуждать отдельные вопросы более предметно». Ну, а как специалисты instagram будут решать поставленные задачи, станет видно совсем скоро.

Просмотров:232 Не секрет, какие у питомцев приюта, которых сегодня насчитывается почти две сотни, потребности. Ежедневно они нуждаются в пище и воде, в выгуле и чистоте, и, пожалуй, главное – в любви. Сам приют, здание которого много лет стояло заброшенным, тоже много в чём нуждается. А сил у энтузиастов, создавших дом для четвероногих бедолаг, на всё не хватает.Норильчанки Евгения Минченко и Татьяна Кошевая о приюте знают давно, по возможности стараются помогать ему, чем могут. На этот раз они устроили животным фотосессию, чтобы потом разместить портреты мохнатых в социальных сетях. Дело в том, что Евгения профессионально занимается подготовкой материалов для сети instagram, и когда от её руководителя Тараса Малиновского поступило предложение привлечь внимание горожан к приюту через соцсети, она сразу же откликнулась.«Животным надо помогать, они более беззащитны, чем люди, – говорит Евгения. - Я очень люблю собак, судьба бездомных псов трогает меня до глубины души. Несколько раз я подбирала собак с улицы, пролечивала, приводила в порядок, дрессировала, адаптировала к семье и находила новых хозяев. Это огромное счастье - видеть, как собака, которая несколько месяцев бегала по улице и не воспринимала человека, становится любимицей и баловнем в новой семье».Тарас созвонился с руководителем приюта Мариной Захаровой, выяснил, какого рода помощь необходима, и решил действовать системно и поэтапно.«Получается, что приют городу вроде бы нужен, а вроде бы и нет, – говорит Тарас. – Есть здание, с которым возникла масса проблем, есть люди, которые готовы их решать, но им не хватает физических сил, времени и средств. Есть и волонтёры, которые помогают приюту, но помощь эта чаще всего разовая и не системная. Хотя, безусловно, совершенно необходимая. Вроде и что-то делается, а как такового заметного результата нет. Мы хотим подойти к решению имеющихся задач в приюте комплексно: необходимо помочь разобраться с вентиляцией, утеплять само здание и всю систему ТВС. Как только появятся первые результаты, можно будет обсуждать отдельные вопросы более предметно».Ну, а как специалисты instagram будут решать поставленные задачи, станет видно совсем скоро.