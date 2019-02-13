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13 февраля 2019, 12:08



В ДТП с заказным и рейсовым автобусами пострадали пять человек.

Пострадавшие обратились в лечебные учреждения Талнаха спустя некоторое время после ДТП. Сейчас дорожные полицейские Норильска выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Фото пассажиров автобусов

Просмотров:309 Авария произошла вчера, 12 февраля, около 17 часов на 13-м километре автодороги Норильск – Талнах, в районе турбазы «Робинзон». Столкнулись два автобуса: заказной от рудника «Маяк» и рейсовый 22-го маршрута. По предварительной версии, 44-летний водитель рейсового автобуса, следовавшего из Норильска в Талнах, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным заказным автобусом. В момент аварии в обоих автобусах находились около 50 пассажиров. В результате ДТП незначительные травмы получили пять пассажиров автобуса маршрута № 22, совершившего выезд на полосу встречного движения.Пострадавшие обратились в лечебные учреждения Талнаха спустя некоторое время после ДТП. Сейчас дорожные полицейские Норильска выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.Фото пассажиров автобусов