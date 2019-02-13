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13 февраля 2019, 12:10



Красноярск готов к приёму Универсиады-2019.

«Все объекты полностью готовы к Универсиаде, в том числе огромный фан-парк «Бобровый Лог». На всех аренах и склонах уже прошли тестовые соревнования, и я с радостью могу отметить, что уровень их организации был высоко оценён международными экспертами. Уверена, мы не просто достойно проведём Универсиаду, но и создадим хороший задел для занятий спортом жителей Красноярского края и ближайших регионов», — отметила вице-премьер. По словам руководителя Международной федерации студенческого спорта Олега Матыцина, те десятки тысяч человек, которые прошли через этот проект, получили новые знания и возможность коммуникации на региональном и международном уровне. Уже сейчас установлен рекорд по количеству стран, которые примут участие в Универсиаде. Подтверждено 58 заявок, в том числе от стран, которые впервые выступят на зимних Студенческих играх, – Непал, Филиппины и ОАЭ. «Делегация России на Универсиаде будет состоять из 296 спортсменов. Среди них мастера спорта международного класса, кандидаты в мастера спорта, перворазрядники», — сообщил президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов. Руководитель дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов рассказал об основных культурных событиях предстоящей Универсиады. В центре города будет работать «Парк Универсиады», где гостей ждёт шоу лесорубов, выставка ледяных скульптур, сибирская Масленица и много других развлечений. Во время зимней Универсиады - 2019 на склонах фан-парка «Бобровый Лог» будет разыграно девять комплектов медалей в пяти горнолыжных дисциплинах. Подготовка фанпарка к Универсиаде ведётся его инвестором – горно-металлургической компанией "Норникель", генеральным партнером Универсиады-2019. Фото yasia.ru

Просмотров:196 12 февраля в ТАСС состоялась пресс-конференция, посвящённая подготовке Красноярска и национальной команды Российской Федерации к XXIX Всемирной зимней Универсиаде. На мероприятии была произведена оценка готовности Красноярского края к приёму спортсменов и гостей, а также озвучен состав сборной, которая представит нашу страну на Студенческих играх - 2019. В начале встречи вице-премьер РФ, председатель организационного комитета Ольга Голодец отметила, что в рамках подготовки к Универсиаде в Красноярске было возведено и приведено в порядок 34 объекта инфраструктуры, 21 из которых - спортивные.«Все объекты полностью готовы к Универсиаде, в том числе огромный фан-парк «Бобровый Лог». На всех аренах и склонах уже прошли тестовые соревнования, и я с радостью могу отметить, что уровень их организации был высоко оценён международными экспертами. Уверена, мы не просто достойно проведём Универсиаду, но и создадим хороший задел для занятий спортом жителей Красноярского края и ближайших регионов», — отметила вице-премьер.По словам руководителя Международной федерации студенческого спорта Олега Матыцина, те десятки тысяч человек, которые прошли через этот проект, получили новые знания и возможность коммуникации на региональном и международном уровне. Уже сейчас установлен рекорд по количеству стран, которые примут участие в Универсиаде. Подтверждено 58 заявок, в том числе от стран, которые впервые выступят на зимних Студенческих играх, – Непал, Филиппины и ОАЭ.«Делегация России на Универсиаде будет состоять из 296 спортсменов. Среди них мастера спорта международного класса, кандидаты в мастера спорта, перворазрядники», — сообщил президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов.Руководитель дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов рассказал об основных культурных событиях предстоящей Универсиады. В центре города будет работать «Парк Универсиады», где гостей ждёт шоу лесорубов, выставка ледяных скульптур, сибирская Масленица и много других развлечений. Во время зимней Универсиады - 2019 на склонах фан-парка «Бобровый Лог» будет разыграно девять комплектов медалей в пяти горнолыжных дисциплинах. Подготовка фанпарка к Универсиаде ведётся его инвестором – горно-металлургической компанией "Норникель", генеральным партнером Универсиады-2019.Фото yasia.ru