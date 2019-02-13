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13 февраля 2019, 12:15



В морском порту Дудинки задержали тонну мяса из Парагвая.

Говядина изъята из оборота и помещена на изолированное хранение. Отобраны пробы для проведения экспертизы. Решение о дальнейшем использовании мяса будет принято после подтверждения законности его происхождения и ветеринарной безопасности. По факту нарушения ветеринарно-санитарных требований возбуждено административное дело.

Просмотров:261 Инспекторы Россельхознадзора приостановили в Дудинском морском порту оборот тонны мороженой говядины производства Парагвая, отгруженной ООО «Торговая компания «Мясной мир» Санкт-Петербурга для Норильска. Установлено, что товар ввезён на территорию Красноярского края без ветеринарного сопроводительного документа.Говядина изъята из оборота и помещена на изолированное хранение. Отобраны пробы для проведения экспертизы.Решение о дальнейшем использовании мяса будет принято после подтверждения законности его происхождения и ветеринарной безопасности.По факту нарушения ветеринарно-санитарных требований возбуждено административное дело.